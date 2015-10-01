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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 267268269270
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:50

Дата: 20 февраля 2019 г. на 10.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,05/27,15 UAH/USD
€ – 30,75/30,83 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,408 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:45

Re: Курси валют у Харкові

Добрый день! вниз аккуратно
1.27.02(05)-27.10(15)
2.31.70(75)-30.80(85)
3.0.406(7)-0.410(11)
Телеграм: t.me/kurskharkov
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:03

Дата: 20 февраля 2019 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,03/27,13 UAH/USD (с утра - 27,10/27,20 UAH/USD, к полудню - 27,07/27,17 UAH/USD)
€ – 30,75/30,83 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,83 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,83 UAH/EUR)
RUB 0,406/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,408 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:38

Дата: 20 февраля 2019 г. на 18.38

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,00/27,13 UAH/USD (с утра - 27,10/27,20 UAH/USD, к полудню - 27,07/27,17 UAH/USD)
€ – 30,60/30,83 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,83 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,83 UAH/EUR)
RUB 0,405/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,408 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:42

Дата: 21 февраля 2019 г. на 09.40

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,00/27,10 UAH/USD
€ – 30,74/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,409 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:26

Дата: 21 февраля 2019 г. на 12.02

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,95/27,07 UAH/USD
€ – 30,70/30,76 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,410 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:20

Re: Курси валют у Харкові

Добрый день!
1.27.00(00)-27.08(10)
2.31.70(72)-30.78(83)
3.0.406(7)-0.410(11)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:11

Дата: 21 февраля 2019 г. на 16.07

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,00/27,10 UAH/USD (с утра - 27,00/27,10 UAH/USD, к полудню - 26,95/27,07 UAH/USD)
€ – 30,70/30,77 UAH/EUR (с утра – 30,74/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,76 UAH/EUR)
RUB 0,408/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,408/0,410 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:26

Дата: 21 февраля 2019 г. на 16.17

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,05/27,15 UAH/USD (с утра - 27,00/27,10 UAH/USD, к полудню - 26,95/27,07 UAH/USD)
€ – 30,70/30,77 UAH/EUR (с утра – 30,74/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,76 UAH/EUR)
RUB 0,408/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,408/0,410 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:40

Дата: 22 февраля 2019 г. на 09.40

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,05/27,15 UAH/USD
€ – 30,77/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,411 UAH/RUB
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