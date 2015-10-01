Добрый день!
1.26.80(82)-26.88(90)
2.30.25(30)-30.45(48)
3.0.404(5)-0.409(10)
Телеграм: t.me/kurskharkov
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 14 бер, 2019 11:02
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день!
1.26.80(82)-26.88(90)
2.30.25(30)-30.45(48)
3.0.404(5)-0.409(10)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Пон 18 бер, 2019 12:21
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день!
1.27.10(17)-27.25(30)
2.30.65(72)-30.90(00)
3.0.414(5)-0.419(20)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Сер 10 кві, 2019 10:41
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день!
1.26.85(90)-26.94(95)
2.30.25(30)-30.37(40)
3.0.407(8)-0.411(12)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: П'ят 12 кві, 2019 09:47
Re: Курси валют у Харкові
Доброе утро!
1.26.83(5)-26.88(0)
2.30.20(27)-30.35(40)
3.0.410(1)-0.414(5)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Пон 15 кві, 2019 11:09
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день!
1.26.90(2)-26.98(0)
2.30.30(35)-30.45(50)
3.0.412(4)-0.416(7)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Вів 16 кві, 2019 09:47
Re: Курси валют у Харкові
Доброе утро!
1.26.89(0)-26.93(5)
2.30.30(33)-30.40(50)
3.0.412(4)-0.416(7)
Телеграм: t.me/kurskharkov
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Пон 27 тра, 2019 19:29
obmennik.kharkov.ua - Актуальный Курс валют на 27.05.2019 г
Курс валют на 27.05.2019 г.
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USD: 26.28/26.35
EUR: 29.40/29.47
RUB: 0.403/0.405
Кросс курсы:
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EUR/USD
1.117/1.120
USD/RUR
64.80/65.45
EUR/RUR
72.55/73.35
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