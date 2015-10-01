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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Суб 16 гру, 2017 15:28
Re: Курси валют в Одесі
В рабочих ПОВах сегодня прием $ по 27,70.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Пон 18 гру, 2017 12:02
Дата: 18 декабря 2017 г. 11.40
Одесса
7 км
Опт
$ 28,12/28,25 UAH/USD
Розница
$ 28,00/28,35 UAH/USD
Додано: Пон 18 гру, 2017 14:02
Re: Курси валют в Одесі
В рабочих ПОВах сегодня прием $ по 28,00.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Вів 19 гру, 2017 11:43
Дата: 19 декабря 2017 г. 11.20
Одесса
7 км
Опт
$ 27,95/28,05 UAH/USD
Розница
$ 27,90/28,10 UAH/USD
Додано: Сер 20 гру, 2017 11:35
Дата: 20 декабря 2017 г. 11.34
Одесса
7 км
Опт
$ 27,80/27,90 UAH/USD
Розница
$ 27,75/27,95 UAH/USD
Додано: Чет 21 гру, 2017 10:59
Дата: 21 декабря 2017 г. 11.00
Одесса
7 км
Опт
$ 27,70/27,80 UAH/USD
Розница
$ 27,68/27,85 UAH/USD
Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:55
Дата: 22 декабря 2017 г. 11.00
Одесса
Опт
$ 27,95/28,10 UAH/USD
Розница
$ 27,90/28,20 UAH/USD
Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:08
Re: Курси валют в Одесі
В ПОВах прием $ по 27,60, Банк Пивденный покупал $ по 27,87 и продавал по 28,05.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Вів 26 гру, 2017 12:15
Дата: 26 декабря 2017 г. 12.11
Одесса
7 км
Опт
$ 27,80/28,90 UAH/USD
Розница
$ 27,75/28,00 UAH/USD
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:41
Дата: 26 декабря 2017 г. 12.38
Одесса
7 км
Опт
$ 27,82/28,87 UAH/USD
Розница
$ 27,75/27,90 UAH/USD
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