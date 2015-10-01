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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:41

Дата: 04 апреля 2018 г. на 12.40

Одесса

7 км

Опт

$ 26,05/26,10 UAH/USD

Розница

$ 26,00/26,15 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:14

Дата: 05 апреля 2018 г. на 12.10

Одесса

7 км

Опт

$ 25,95/26,05 UAH/USD

Розница

$ 25,90/26,10 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:34

Дата: 06 апреля 2018 г. на 11.33

Одесса


Опт

$ 26,00/26,10 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,13 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:03

Дата: 10 апреля 2018 г. на 12.02

Одесса

7 км

Опт

$ 26,00/26,10 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,13 UAH/USD
дядя Caша
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