Курси валют в Одесі

Дата: 04 апреля 2018 г. на 12.40
Одесса
7 км
Опт
$ 26,05/26,10 UAH/USD
Розница
$ 26,00/26,15 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 04 кві, 2018 11:41
Дата: 04 апреля 2018 г. на 12.40
Одесса
7 км
Опт
$ 26,05/26,10 UAH/USD
Розница
$ 26,00/26,15 UAH/USD
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:14
Дата: 05 апреля 2018 г. на 12.10
Одесса
7 км
Опт
$ 25,95/26,05 UAH/USD
Розница
$ 25,90/26,10 UAH/USD
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:34
Дата: 06 апреля 2018 г. на 11.33
Одесса
Опт
$ 26,00/26,10 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,13 UAH/USD
Додано: Вів 10 кві, 2018 11:03
Дата: 10 апреля 2018 г. на 12.02
Одесса
7 км
Опт
$ 26,00/26,10 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,13 UAH/USD
Додано: Сер 11 кві, 2018 10:43
Дата: Дата: 11 апреля 2018 г. на 11.42
Одесса
7 км
Опт
$ 26,00/26,07 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,10 UAH/USD
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:04
Дата: 12 апреля 2018 г. на 11.03
Одесса
7 км
Опт
$ 26,03/26,10 UAH/USD
Розница
$ 26,00/26,15 UAH/USD
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