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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:41

Дата: 04 апреля 2018 г. на 12.40

Одесса

7 км

Опт

$ 26,05/26,10 UAH/USD

Розница

$ 26,00/26,15 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлень: 63176
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:14

Дата: 05 апреля 2018 г. на 12.10

Одесса

7 км

Опт

$ 25,95/26,05 UAH/USD

Розница

$ 25,90/26,10 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлень: 63176
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Подякував: 3783 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:34

Дата: 06 апреля 2018 г. на 11.33

Одесса


Опт

$ 26,00/26,10 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,13 UAH/USD
дядя Caша
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Подякував: 3783 раз.
Подякували: 7172 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:03

Дата: 10 апреля 2018 г. на 12.02

Одесса

7 км

Опт

$ 26,00/26,10 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,13 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:43

Дата: Дата: 11 апреля 2018 г. на 11.42

Одесса

7 км

Опт

$ 26,00/26,07 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,10 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:04

Дата: 12 апреля 2018 г. на 11.03

Одесса

7 км

Опт

$ 26,03/26,10 UAH/USD

Розница

$ 26,00/26,15 UAH/USD
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:17

Дата: 13 апреля 2018 г. на 11.15

Одесса


Опт

$ 26,10/26,20 UAH/USD

Розница

$ 26,05/26,23 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:12

Дата: 16 апреля 2018 г. на 11.11

Одесса

7 км

Опт

$ 26,05/26,10 UAH/USD

Розница

$ 26,00/26,15 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:39

Дата: 16 апреля 2018 г. на 12.37

Одесса


Опт

$ 26,04/26,10 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,15 UAH/USD
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