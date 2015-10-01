Курси валют в Одесі

Дата: 17 апреля 2018 г. на 13.13
Одесса
Опт
$ 26,34/26,10 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,15 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:35
Дата: 17 апреля 2018 г. на 13.13
Одесса
Опт
$ 26,34/26,10 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,15 UAH/USD
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:58
Дата: 18 апреля 2018 г. на 10.57
Одесса
7 км
Опт
$ 26,08/26,15 UAH/USD
Розница
$ 26,03/26,20 UAH/USD
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:18
Дата: 19 апреля 2018 г. на 11.57
Одесса
7 км
Опт
$ 26,08/26,15 UAH/USD
Розница
$ 26,03/26,20 UAH/USD
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