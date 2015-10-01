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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:35

Дата: 17 апреля 2018 г. на 13.13

Одесса


Опт

$ 26,34/26,10 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,15 UAH/USD
дядя Caша
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Подякували: 7209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:58

Дата: 18 апреля 2018 г. на 10.57

Одесса

7 км

Опт

$ 26,08/26,15 UAH/USD

Розница

$ 26,03/26,20 UAH/USD
дядя Caша
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Подякував: 3804 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:18

Дата: 19 апреля 2018 г. на 11.57

Одесса

7 км

Опт

$ 26,08/26,15 UAH/USD

Розница

$ 26,03/26,20 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлень: 63447
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3804 раз.
Подякували: 7209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:45

Дата: 19 апреля 2018 г. на 12.43

Одесса


Опт

$ 26,10/26,15 UAH/USD

Розница

$ 26,05/26,20 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:48

Дата: 20 апреля 2018 г. на 11.47

Одесса


Опт

$ 26,05/26,10 UAH/USD

Розница

$ 26,00/26,17 UAH/USD
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Повідомлень: 63447
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Подякував: 3804 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:59

Дата: 23 апреля 2018 г. на 11.47

Одесса

7 км

Опт

$ 26,02/26,08 UAH/USD

Розница

$ 25,98/26,10 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:39

Дата: 24 апреля 2018 г. на 12.00

Одесса

7 км

Опт

$ 26,00/26,08 UAH/USD

Розница

$ 25,97/26,10 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:44

Дата: 25 апреля 2018 г. на 11.00

Одесса

7 км

Опт

$ 26,08/26,17 UAH/USD

Розница

$ 26,03/26,20 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:18

Дата: 25 апреля 2018 г. на 12.16

Одесса

7 км

Опт

$ 26,05/26,10 UAH/USD

Розница

$ 26,00/26,15 UAH/USD
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