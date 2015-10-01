Курси валют в Одесі

Дата: 17 апреля 2018 г. на 13.13
Одесса
Опт
$ 26,34/26,10 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,15 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:35
Дата: 17 апреля 2018 г. на 13.13
Одесса
Опт
$ 26,34/26,10 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,15 UAH/USD
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:58
Дата: 18 апреля 2018 г. на 10.57
Одесса
7 км
Опт
$ 26,08/26,15 UAH/USD
Розница
$ 26,03/26,20 UAH/USD
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:18
Дата: 19 апреля 2018 г. на 11.57
Одесса
7 км
Опт
$ 26,08/26,15 UAH/USD
Розница
$ 26,03/26,20 UAH/USD
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:45
Дата: 19 апреля 2018 г. на 12.43
Одесса
Опт
$ 26,10/26,15 UAH/USD
Розница
$ 26,05/26,20 UAH/USD
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:48
Дата: 20 апреля 2018 г. на 11.47
Одесса
Опт
$ 26,05/26,10 UAH/USD
Розница
$ 26,00/26,17 UAH/USD
Додано: Пон 23 кві, 2018 10:59
Дата: 23 апреля 2018 г. на 11.47
Одесса
7 км
Опт
$ 26,02/26,08 UAH/USD
Розница
$ 25,98/26,10 UAH/USD
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:39
Дата: 24 апреля 2018 г. на 12.00
Одесса
7 км
Опт
$ 26,00/26,08 UAH/USD
Розница
$ 25,97/26,10 UAH/USD
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:44
Дата: 25 апреля 2018 г. на 11.00
Одесса
7 км
Опт
$ 26,08/26,17 UAH/USD
Розница
$ 26,03/26,20 UAH/USD
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:18
Дата: 25 апреля 2018 г. на 12.16
Одесса
7 км
Опт
$ 26,05/26,10 UAH/USD
Розница
$ 26,00/26,15 UAH/USD
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:48
Дата: 26 апреля 2018 г. на 11.47
Одесса
7 км
Опт
$ 26,03/26,09 UAH/USD
Розница
$ 26,00/26,13 UAH/USD
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