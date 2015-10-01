Курси валют в Одесі

Дата: 27 апреля 2018 г. на 11.32
Одесса
Опт
$ 26,00/26,07 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,13 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:33
Дата: 27 апреля 2018 г. на 11.32
Одесса
Опт
$ 26,00/26,07 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,13 UAH/USD
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:54
Дата: 02 мая 2018 г. на 11.50
Одесса
Опт
$ 25,95/26,05 UAH/USD
Розница
$ 25,90/26,10 UAH/USD
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:18
Дата: 03 мая 2018 г. на 11.18
Одесса
Опт
$ 25,98/26,05 UAH/USD
Розница
$ 25,92/26,12 UAH/USD
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:49
Дата: 04 мая 2018 г. на 11.48
Одесса
Опт
$ 26,06/26,12 UAH/USD
Розница
$ 26,03/26,17 UAH/USD
Додано: Суб 05 тра, 2018 10:57
Дата: 05 мая 2018 г. на 11.58
Одесса
Опт
$ 26,06/26,12 UAH/USD
Розница
$ 26,03/26,17 UAH/USD
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:56
Дата: 07 мая 2018 г. на 11.54
Одесса
7 км
Опт
$ 26,07/26,12 UAH/USD
Розница
$ 26,03/26,16 UAH/USD
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