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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:33

Дата: 27 апреля 2018 г. на 11.32

Одесса

Опт

$ 26,00/26,07 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,13 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлень: 63682
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:54

Дата: 02 мая 2018 г. на 11.50

Одесса

Опт

$ 25,95/26,05 UAH/USD

Розница

$ 25,90/26,10 UAH/USD
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63682
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3817 раз.
Подякували: 7229 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:18

Дата: 03 мая 2018 г. на 11.18

Одесса

Опт

$ 25,98/26,05 UAH/USD

Розница

$ 25,92/26,12 UAH/USD
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63682
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Подякував: 3817 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:49

Дата: 04 мая 2018 г. на 11.48

Одесса

Опт

$ 26,06/26,12 UAH/USD

Розница

$ 26,03/26,17 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:57

Дата: 05 мая 2018 г. на 11.58

Одесса

Опт

$ 26,06/26,12 UAH/USD

Розница

$ 26,03/26,17 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:56

Дата: 07 мая 2018 г. на 11.54

Одесса

7 км

Опт

$ 26,07/26,12 UAH/USD

Розница

$ 26,03/26,16 UAH/USD
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