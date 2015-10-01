Курси валют в Одесі

Дата: 11 мая 2018 г. на 11.40
Одесса
Опт
$ 26,07/26,12 UAH/USD
Розница
$ 26,05/26,16 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:41
Дата: 11 мая 2018 г. на 11.40
Одесса
Опт
$ 26,07/26,12 UAH/USD
Розница
$ 26,05/26,16 UAH/USD
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:58
Дата: 14 мая 2018 г. на 10.57
Одесса
7 км
Опт
$ 26,07/26,11 UAH/USD
Розница
$ 26,05/26,15 UAH/USD
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:43
Дата: 15 мая 2018 г. на 11.40
Одесса
7 км
Опт
$ 26,05/26,10 UAH/USD
Розница
$ 26,03/26,13 UAH/USD
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:28
Дата: 15 мая 2018 г. на 12.27
Одесса
7 км.
Опт
$ 26,05/26,10 UAH/USD
Розница
$ 26,00/26,15 UAH/USD
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