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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:41

Дата: 11 мая 2018 г. на 11.40

Одесса


Опт

$ 26,07/26,12 UAH/USD

Розница

$ 26,05/26,16 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:58

Дата: 14 мая 2018 г. на 10.57

Одесса

7 км

Опт

$ 26,07/26,11 UAH/USD

Розница

$ 26,05/26,15 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:43

Дата: 15 мая 2018 г. на 11.40

Одесса

7 км

Опт

$ 26,05/26,10 UAH/USD

Розница

$ 26,03/26,13 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:28

Дата: 15 мая 2018 г. на 12.27

Одесса

7 км.

Опт

$ 26,05/26,10 UAH/USD

Розница

$ 26,00/26,15 UAH/USD
дядя Caша
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