Курси валют в Одесі

Дата: 23 мая 2018 г. на 12.30
Одесса
7 км
Опт
$ 25,95/26,04 UAH/USD
Розница
$ 25,90/26,07 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:35
Дата: 23 мая 2018 г. на 12.30
Одесса
7 км
Опт
$ 25,95/26,04 UAH/USD
Розница
$ 25,90/26,07 UAH/USD
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:04
Дата: 23 мая 2018 г. на 13.02
Одесса
7 км
Опт
$ 25,97/26,02 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,05 UAH/USD
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