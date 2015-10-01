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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:35

Дата: 23 мая 2018 г. на 12.30

Одесса

7 км

Опт

$ 25,95/26,04 UAH/USD

Розница

$ 25,90/26,07 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:04

Дата: 23 мая 2018 г. на 13.02

Одесса

7 км

Опт

$ 25,97/26,02 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,05 UAH/USD
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64144
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3857 раз.
Подякували: 7278 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 59606162
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