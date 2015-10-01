Курси валют в Одесі

Дата: 23 мая 2018 г. на 12.30
Одесса
7 км
Опт
$ 25,95/26,04 UAH/USD
Розница
$ 25,90/26,07 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:35
Дата: 23 мая 2018 г. на 12.30
Одесса
7 км
Опт
$ 25,95/26,04 UAH/USD
Розница
$ 25,90/26,07 UAH/USD
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:04
Дата: 23 мая 2018 г. на 13.02
Одесса
7 км
Опт
$ 25,97/26,02 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,05 UAH/USD
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:12
Дата: 24 мая 2018 г. на 12.10
Одесса
7 км
Опт
$ 26,00/26,07 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,10 UAH/USD
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:48
Дата: 25 мая 2018 г. на 11.46
Одесса
Опт
$ 26,02/26,07 UAH/USD
Розница
$ 26,00/26,10 UAH/USD
Додано: Вів 29 тра, 2018 11:40
Дата: 29 мая 2018 г. на 11.56
Одесса
7 км
Опт
$ 25,98/26,03 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,05 UAH/USD
Додано: Вів 29 тра, 2018 11:48
Дата: 29 мая 2018 г. на 12.46
Одесса
7 км
Опт
$ 25,95/26,00 UAH/USD
Розница
$ 25,90/26,05 UAH/USD
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:34
Дата: 30 мая 2018 г. на 11.33
Одесса
7 км
Опт
$ 25,98/26,03 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,05 UAH/USD
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:55
Дата: 31 мая 2018 г. на 10.53
Одесса
7 км
Опт
$ 25,96/26,03 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,05 UAH/USD
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:45
Дата: 01 июня 2018 г. на 11.36
Одесса
Опт
$ 25,93/25,98 UAH/USD
Розница
$ 25,90/26,02 UAH/USD
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:18
Дата: 04 июня 2018 г. на 11.16
Одесса
7 км
Опт
$ 25,95/25,98 UAH/USD
Розница
$ 25,92/26,02 UAH/USD
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