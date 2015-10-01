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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:35

Дата: 23 мая 2018 г. на 12.30

Одесса

7 км

Опт

$ 25,95/26,04 UAH/USD

Розница

$ 25,90/26,07 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:04

Дата: 23 мая 2018 г. на 13.02

Одесса

7 км

Опт

$ 25,97/26,02 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,05 UAH/USD
дядя Caша
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Подякував: 3893 раз.
Подякували: 7295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:12

Дата: 24 мая 2018 г. на 12.10

Одесса

7 км

Опт

$ 26,00/26,07 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,10 UAH/USD
дядя Caша
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Подякував: 3893 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:48

Дата: 25 мая 2018 г. на 11.46

Одесса


Опт

$ 26,02/26,07 UAH/USD

Розница

$ 26,00/26,10 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:40

Дата: 29 мая 2018 г. на 11.56

Одесса

7 км

Опт

$ 25,98/26,03 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,05 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:48

Дата: 29 мая 2018 г. на 12.46

Одесса

7 км

Опт

$ 25,95/26,00 UAH/USD

Розница

$ 25,90/26,05 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:34

Дата: 30 мая 2018 г. на 11.33

Одесса

7 км

Опт

$ 25,98/26,03 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,05 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:55

Дата: 31 мая 2018 г. на 10.53

Одесса

7 км

Опт

$ 25,96/26,03 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,05 UAH/USD
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:45

Дата: 01 июня 2018 г. на 11.36

Одесса


Опт

$ 25,93/25,98 UAH/USD

Розница

$ 25,90/26,02 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:18

Дата: 04 июня 2018 г. на 11.16

Одесса

7 км

Опт

$ 25,95/25,98 UAH/USD

Розница

$ 25,92/26,02 UAH/USD
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