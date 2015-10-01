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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:06

Дата: 05 июня 2018 г. на 11.05

Одесса

7 км

Опт

$ 25,97/26,03 UAH/USD

Розница

$ 25,93/26,07 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:21

Дата: 06 июня 2018 г. на 11.20

Одесса

7 км

Опт

$ 26,00/26,05 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,08 UAH/USD
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64491
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3902 раз.
Подякували: 7299 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 60616263
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