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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:06

Дата: 05 июня 2018 г. на 11.05

Одесса

7 км

Опт

$ 25,97/26,03 UAH/USD

Розница

$ 25,93/26,07 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:21

Дата: 06 июня 2018 г. на 11.20

Одесса

7 км

Опт

$ 26,00/26,05 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,08 UAH/USD
дядя Caша
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Подякував: 3915 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:17

Дата: 07 июня 2018 г. на 11.20

Одесса

7 км

Опт

$ 26,04/26,08 UAH/USD

Розница

$ 26,00/26,13 UAH/USD
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:34

Дата: 08 июня 2018 г. на 11.32

Одесса


Опт

$ 26,03/26,09 UAH/USD

Розница

$ 26,00/26,12 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:14

Дата: 11 июня 2018 г. на 12.12

Одесса

7 км

Опт

$ 26,00/26,05 UAH/USD

Розница

$ 25,95/26,10 UAH/USD
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