Курси валют в Одесі

Дата: 05 июня 2018 г. на 11.05
Одесса
7 км
Опт
$ 25,97/26,03 UAH/USD
Розница
$ 25,93/26,07 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:06
Дата: 05 июня 2018 г. на 11.05
Одесса
7 км
Опт
$ 25,97/26,03 UAH/USD
Розница
$ 25,93/26,07 UAH/USD
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:21
Дата: 06 июня 2018 г. на 11.20
Одесса
7 км
Опт
$ 26,00/26,05 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,08 UAH/USD
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:17
Дата: 07 июня 2018 г. на 11.20
Одесса
7 км
Опт
$ 26,04/26,08 UAH/USD
Розница
$ 26,00/26,13 UAH/USD
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:34
Дата: 08 июня 2018 г. на 11.32
Одесса
Опт
$ 26,03/26,09 UAH/USD
Розница
$ 26,00/26,12 UAH/USD
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:14
Дата: 11 июня 2018 г. на 12.12
Одесса
7 км
Опт
$ 26,00/26,05 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,10 UAH/USD
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:27
Дата: 12 июня 2018 г. на 11.23
Одесса
7 км
Опт
$ 26,00/26,05 UAH/USD
Розница
$ 25,95/26,10 UAH/USD
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