Курси валют в Одесі

Дата: 18 июня 2018 г. на 12.00
Одесса
7 км
Опт
$ 26,10/26,18 UAH/USD
Розница
$ 26,07/26,23 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:19
Дата: 18 июня 2018 г. на 12.00
Одесса
7 км
Опт
$ 26,10/26,18 UAH/USD
Розница
$ 26,07/26,23 UAH/USD
Додано: Пон 18 чер, 2018 20:53
Дата: 18 июня 2018 г. на 12.45
Одесса
7 км
Опт
$ 26,12/26,16 UAH/USD
Розница
$ 26,08/26,20 UAH/USD
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