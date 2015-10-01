RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:19

Дата: 18 июня 2018 г. на 12.00

Одесса

7 км

Опт

$ 26,10/26,18 UAH/USD

Розница

$ 26,07/26,23 UAH/USD
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64818
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3938 раз.
Подякували: 7336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:53

Дата: 18 июня 2018 г. на 12.45

Одесса

7 км

Опт

$ 26,12/26,16 UAH/USD

Розница

$ 26,08/26,20 UAH/USD
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64818
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3938 раз.
Подякували: 7336 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 61626364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Дніпро 1 ... 246, 247, 248
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2479 164772
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 16:41
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 208, 209, 210
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2097 141635
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 16:19
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 191, 192, 193
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
1929 135701
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 16:19
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.