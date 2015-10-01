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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:19

Дата: 18 июня 2018 г. на 12.00

Одесса

7 км

Опт

$ 26,10/26,18 UAH/USD

Розница

$ 26,07/26,23 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:53

Дата: 18 июня 2018 г. на 12.45

Одесса

7 км

Опт

$ 26,12/26,16 UAH/USD

Розница

$ 26,08/26,20 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:53

Дата: 19 июня 2018 г. на 11.50

Одесса

7 км

Опт

$ 26,26/26,32 UAH/USD

Розница

$ 26,20/26,40 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:30

Дата: 20 июня 2018 г. на 11.28

Одесса

7 км

Опт

$ 26,32/26,38 UAH/USD

Розница

$ 26,25/26,42 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:35

Дата: 21 июня 2018 г. на 12.33

Одесса

7 км

Опт

$ 26,14/26,22 UAH/USD

Розница

$ 26,10/26,24 UAH/USD
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:39

Дата: 22 июня 2018 г. на 11.38

Одесса


Опт

$ 26,15/26,19 UAH/USD

Розница

$ 26,10/26,25 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:29

Дата: 23 июня 2018 г. на 10.13

Одесса

7 км

Опт

$ 26,10/26,20 UAH/USD

Розница

$ 26,05/26,25 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:08

Дата: 25 июня 2018 г. на 12.00

Одесса

7 км

Опт

$ 26,10/26,15 UAH/USD

Розница

$ 26,05/26,20 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:31

Дата: 25 июня 2018 г. на 12.30

Одесса

7 км

Опт

$ 26,08/26,12 UAH/USD

Розница

$ 26,05/26,15 UAH/USD
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