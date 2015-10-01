Курси валют в Одесі

Дата: 27 июня 2018 г. на 11.00
Одесса
7 км
Опт
$ 26,15/26,20 UAH/USD
Розница
$ 26,10/26,27 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:06
Дата: 27 июня 2018 г. на 11.00
Одесса
7 км
Опт
$ 26,15/26,20 UAH/USD
Розница
$ 26,10/26,27 UAH/USD
Додано: Пон 23 лип, 2018 10:52
Дата: 23 июля 2018 г. на 11.49
Одесса
7 км
Опт
$ 26,42/26,45 UAH/USD
Розница
$ 26,35/26,50 UAH/USD
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:10
Дата: 24 июля 2018 г. на 12.08
Одесса
7 км
Опт
$ 26,60/26,65 UAH/USD
Розница
$ 26,58/26,68 UAH/USD
Додано: Сер 25 лип, 2018 09:53
Дата: 25 июля 2018 г. на 10.51
Одесса
7 км
Опт
$ 26,62/26,72 UAH/USD
Розница
$ 26,60/26,75 UAH/USD
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:21
Дата: 26 июля 2018 г. на 12.19
Одесса
7 км
Опт
$ 26,70/26,75 UAH/USD
Розница
$ 26,65/26,80 UAH/USD
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:38
Дата: 27 июля 2018 г. на 11.29
Одесса
Опт
$ 26,90/27,05 UAH/USD
Розница
$ 26,85/27,10 UAH/USD
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:52
Дата: 30 июля 2018 г. на 12.03
Одесса
7 км.
Опт
$ 26,90/26,95 UAH/USD
Розница
$ 26,85/27,00 UAH/USD
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:53
Дата: 31 июля 2018 г. на 11.06
Одесса
7 км.
Опт
$ 26,92/26,97 UAH/USD
Розница
$ 26,87/27,05 UAH/USD
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:08
Дата: 31 июля 2018 г. на 13.05
Одесса
7 км
Опт
$ 26,95/27,02 UAH/USD
Розница
$ 26,90/27,05 UAH/USD
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