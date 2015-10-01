Курси валют в Одесі

Дата: 21 сентября 2018 г. на 11.30
Одесса
Опт
$ 27,95/28,01 UAH/USD
Розница
$ 27,90/28,05 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 21 вер, 2018 11:24
Дата: 21 сентября 2018 г. на 11.30
Одесса
Опт
$ 27,95/28,01 UAH/USD
Розница
$ 27,90/28,05 UAH/USD
Додано: Пон 24 вер, 2018 08:32
Коллеги, рады анонсировать Первый украинский валютный форум, стартующий 26 сентября. На форуме своим мнением поделятся ряд авторитетных профильных экспертов и банкиров.
Детали здесь:
Додано: Пон 24 вер, 2018 10:28
Дата: 24 сентября 2018 г. на 11.20
Одесса
7 км
Опт
$ 28,05/28,09 UAH/USD
Розница
$ 20,03/28,15 UAH/USD
Додано: Вів 25 вер, 2018 12:13
Дата: 25 сентября 2018 г. на 13.09
Одесса
7 км
Опт
$ 27,99/28,04 UAH/USD
Розница
$ 27,97/28,07 UAH/USD
Додано: Сер 26 вер, 2018 09:53
Дата: 26 сентября 2018 г. на 10.52
Одесса
7 км
Опт
$ 28,00/28,05 UAH/USD
Розница
$ 27,95/28,10 UAH/USD
Додано: Чет 27 вер, 2018 09:54
Дата: 27 сентября 2018 г. на 10.50
Одесса
7 км
Опт
$ 28,10/28,15 UAH/USD
Розница
$ 28,05/28,21 UAH/USD
Додано: Чет 27 вер, 2018 14:25
Дата: 27 сентября 2018 г. на 14.20
Одесса
7 км
Опт
$ 28,14/28,20 UAH/USD
Розница
$ 28,10/28,25 UAH/USD
Додано: П'ят 28 вер, 2018 11:16
Дата: 28 сентября 2018 г. на 12.15
Одесса
Опт
$ 28,12/28,15 UAH/USD
Розница
$ 28,10/28,20 UAH/USD
Додано: Пон 01 жов, 2018 10:19
Дата: 01 октября 2018 г. на 09.44
Одесса
7 км
Опт
$ 28,10/28,15 UAH/USD
Розница
$ 28,05/28,17 UAH/USD
Додано: Вів 02 жов, 2018 11:29
Дата: 02 октября 2018 г. на 12.24
Одесса
7 км
Опт
$ 28,08/28,13 UAH/USD
Розница
$ 28,05/28,17 UAH/USD
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