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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 11:24

Дата: 21 сентября 2018 г. на 11.30

Одесса


Опт

$ 27,95/28,01 UAH/USD

Розница

$ 27,90/28,05 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 08:32

Коллеги, рады анонсировать Первый украинский валютный форум, стартующий 26 сентября. На форуме своим мнением поделятся ряд авторитетных профильных экспертов и банкиров.

Детали здесь: https://goo.gl/DjA3Dv, Пятница в 9:55
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 10:28

Дата: 24 сентября 2018 г. на 11.20

Одесса

7 км

Опт

$ 28,05/28,09 UAH/USD

Розница

$ 20,03/28,15 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 12:13

Дата: 25 сентября 2018 г. на 13.09

Одесса

7 км

Опт

$ 27,99/28,04 UAH/USD

Розница

$ 27,97/28,07 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 09:53

Дата: 26 сентября 2018 г. на 10.52

Одесса

7 км

Опт

$ 28,00/28,05 UAH/USD

Розница

$ 27,95/28,10 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 09:54

Дата: 27 сентября 2018 г. на 10.50

Одесса

7 км

Опт

$ 28,10/28,15 UAH/USD

Розница

$ 28,05/28,21 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 14:25

Дата: 27 сентября 2018 г. на 14.20

Одесса

7 км

Опт

$ 28,14/28,20 UAH/USD

Розница

$ 28,10/28,25 UAH/USD
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 11:16

Дата: 28 сентября 2018 г. на 12.15

Одесса


Опт

$ 28,12/28,15 UAH/USD

Розница

$ 28,10/28,20 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:19

Дата: 01 октября 2018 г. на 09.44

Одесса

7 км

Опт

$ 28,10/28,15 UAH/USD

Розница

$ 28,05/28,17 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:29

Дата: 02 октября 2018 г. на 12.24

Одесса

7 км

Опт

$ 28,08/28,13 UAH/USD

Розница

$ 28,05/28,17 UAH/USD
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