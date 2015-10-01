Курси валют в Одесі

Дата: 03 октября 2018 г. на 11.00
Одесса
7 км
Опт
$ 28,158/28,25 UAH/USD
Розница
$ 28,10/28,27 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 03 жов, 2018 15:38
Дата: 03 октября 2018 г. на 11.00
Одесса
7 км
Опт
$ 28,158/28,25 UAH/USD
Розница
$ 28,10/28,27 UAH/USD
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:25
Дата: 04 октября 2018 г. на 10.40
Одесса
7 км
Опт
$ 28,10/28,14 UAH/USD
Розница
$ 28,07/28,18 UAH/USD
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