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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 15:38

Дата: 03 октября 2018 г. на 11.00

Одесса

7 км

Опт

$ 28,158/28,25 UAH/USD

Розница

$ 28,10/28,27 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:25

Дата: 04 октября 2018 г. на 10.40

Одесса

7 км

Опт

$ 28,10/28,14 UAH/USD

Розница

$ 28,07/28,18 UAH/USD
дядя Caша
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Подякував: 4267 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:23

Дата: 04 октября 2018 г. на 13.20

Одесса

7 км

Опт

$ 28,06/28,12 UAH/USD

Розница

$ 28,00/28,17 UAH/USD
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:47

Дата: 05 октября 2018 г. на 10.45

Одесса


Опт

$ 28,07/28,13 UAH/USD

Розница

$ 28,00/28,17 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:22

Дата: 08 октября 2018 г. на 11.45

Одесса

7 км

Опт

$ 28,07/28,13 UAH/USD

Розница

$ 28,00/28,17 UAH/USD
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