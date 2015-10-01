Курси валют в Одесі

Дата: 03 октября 2018 г. на 11.00
Одесса
7 км
Опт
$ 28,158/28,25 UAH/USD
Розница
$ 28,10/28,27 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 03 жов, 2018 15:38
Дата: 03 октября 2018 г. на 11.00
Одесса
7 км
Опт
$ 28,158/28,25 UAH/USD
Розница
$ 28,10/28,27 UAH/USD
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:25
Дата: 04 октября 2018 г. на 10.40
Одесса
7 км
Опт
$ 28,10/28,14 UAH/USD
Розница
$ 28,07/28,18 UAH/USD
Додано: Чет 04 жов, 2018 12:23
Дата: 04 октября 2018 г. на 13.20
Одесса
7 км
Опт
$ 28,06/28,12 UAH/USD
Розница
$ 28,00/28,17 UAH/USD
Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:47
Дата: 05 октября 2018 г. на 10.45
Одесса
Опт
$ 28,07/28,13 UAH/USD
Розница
$ 28,00/28,17 UAH/USD
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:22
Дата: 08 октября 2018 г. на 11.45
Одесса
7 км
Опт
$ 28,07/28,13 UAH/USD
Розница
$ 28,00/28,17 UAH/USD
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:56
Дата: 09 октября 2018 г. на 11.47
Одесса
7 км
Опт
$ 28,08/28,12 UAH/USD
Розница
$ 28,00/28,17 UAH/USD
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