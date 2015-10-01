Курси валют в Одесі

Дата: 17 октября 2018 г. на 12.25
Одесса
7 км
Опт
$ 28,00/28,08 UAH/USD
Розница
$ 27,97/28,12 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 17 жов, 2018 11:58
Дата: 17 октября 2018 г. на 12.25
Одесса
7 км
Опт
$ 28,00/28,08 UAH/USD
Розница
$ 27,97/28,12 UAH/USD
Додано: Чет 18 жов, 2018 11:50
Дата: 18 октября 2018 г. на 12.35
Одесса
7 км
Опт
$ 28,04/28,10 UAH/USD
Розница
$ 28,02/28,14 UAH/USD
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