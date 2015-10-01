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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:58

Дата: 17 октября 2018 г. на 12.25
Одесса

7 км

Опт

$ 28,00/28,08 UAH/USD

Розница

$ 27,97/28,12 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:50

Дата: 18 октября 2018 г. на 12.35
Одесса

7 км

Опт

$ 28,04/28,10 UAH/USD

Розница

$ 28,02/28,14 UAH/USD
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:42

Дата: 19 октября 2018 г. на 11.35
Одесса


Опт

$ 28,05/28,10 UAH/USD

Розница

$ 28,02/28,15 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:12

Дата: 22 октября 2018 г. на 10.11

Одесса

7 км

Опт

$ 28,07/28,11 UAH/USD

Розница

$ 28,06/28,13 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:32

Дата: 23 октября 2018 г. на 11.30

Одесса

7 км

Опт

$ 28,08/28,14 UAH/USD

Розница

$ 28,05/28,17 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:26

Дата: 24 октября 2018 г. на 11.20

Одесса

7 км

Опт

$ 28,14/28,18 UAH/USD

Розница

$ 28,12/28,22 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:50

Дата: 24 октября 2018 г. на 12.47

Одесса

7 км

Опт

$ 28,17/28,22 UAH/USD

Розница

$ 28,14/28,24 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:31

Дата: 25 октября 2018 г. на 11.25

Одесса

7 км

Опт

$ 28,25/28,30 UAH/USD

Розница

$ 28,22/28,32 UAH/USD
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:46

Дата: 26 октября 2018 г. на 11.00

Одесса


Опт

$ 28,22/28,27 UAH/USD

Розница

$ 28,20/28,29 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:48

Дата: 29 октября 2018 г. на 11.40

Одесса

7 км

Опт

$ 28,15/28,23 UAH/USD

Розница

$ 28,10/28,25 UAH/USD
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