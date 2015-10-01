Курси валют в Одесі

Дата: 30 октября 2018 г. на 11.50
Одесса
7 км
Опт
$ 28,15/28,19 UAH/USD
Розница
$ 28,12/28,22 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 30 жов, 2018 11:58
Дата: 30 октября 2018 г. на 11.50
Одесса
7 км
Опт
$ 28,15/28,19 UAH/USD
Розница
$ 28,12/28,22 UAH/USD
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:03
Дата: 31 октября 2018 г. на 11.50
Одесса
7 км
Опт
$ 28,10/28,17 UAH/USD
Розница
$ 28,06/28,20 UAH/USD
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:28
Дата: 31 октября 2018 г. на 12.27
Одесса
7 км
Опт
$ 28,12/28,17 UAH/USD
Розница
$ 28,05/28,20 UAH/USD
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:57
Дата: 01 ноября 2018 г. на 12.30
Одесса
7 км
Опт
$ 28,14/28,18 UAH/USD
Розница
$ 28,12/28,20 UAH/USD
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