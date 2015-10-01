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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 11:58

Дата: 30 октября 2018 г. на 11.50

Одесса

7 км

Опт

$ 28,15/28,19 UAH/USD

Розница

$ 28,12/28,22 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:03

Дата: 31 октября 2018 г. на 11.50

Одесса

7 км

Опт

$ 28,10/28,17 UAH/USD

Розница

$ 28,06/28,20 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлень: 68273
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4339 раз.
Подякували: 7867 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:28

Дата: 31 октября 2018 г. на 12.27

Одесса

7 км

Опт

$ 28,12/28,17 UAH/USD

Розница

$ 28,05/28,20 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:57

Дата: 01 ноября 2018 г. на 12.30

Одесса

7 км

Опт

$ 28,14/28,18 UAH/USD

Розница

$ 28,12/28,20 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:31

Дата: 02 ноября 2018 г. на 12.30

Одесса


Опт

$ 28,10/28,15 UAH/USD

Розница

$ 28,07/28,20 UAH/USD
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