Курси валют в Одесі

Дата: 30 октября 2018 г. на 11.50
Одесса
7 км
Опт
$ 28,15/28,19 UAH/USD
Розница
$ 28,12/28,22 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 30 жов, 2018 11:58
Дата: 30 октября 2018 г. на 11.50
Одесса
7 км
Опт
$ 28,15/28,19 UAH/USD
Розница
$ 28,12/28,22 UAH/USD
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:03
Дата: 31 октября 2018 г. на 11.50
Одесса
7 км
Опт
$ 28,10/28,17 UAH/USD
Розница
$ 28,06/28,20 UAH/USD
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:28
Дата: 31 октября 2018 г. на 12.27
Одесса
7 км
Опт
$ 28,12/28,17 UAH/USD
Розница
$ 28,05/28,20 UAH/USD
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:57
Дата: 01 ноября 2018 г. на 12.30
Одесса
7 км
Опт
$ 28,14/28,18 UAH/USD
Розница
$ 28,12/28,20 UAH/USD
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:31
Дата: 02 ноября 2018 г. на 12.30
Одесса
Опт
$ 28,10/28,15 UAH/USD
Розница
$ 28,07/28,20 UAH/USD
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:24
Дата: 05 ноября 2018 г. на 12.15
Одесса
7 км
Опт
$ 28,05/28,10 UAH/USD
Розница
$ 28,02/28,12 UAH/USD
Додано: Вів 06 лис, 2018 12:29
Дата: 06 ноября 2018 г. на 12.00
Одесса
7 км
Опт
$ 28,00/28,06 UAH/USD
Розница
$ 27,95/28,08 UAH/USD
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