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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:47

Дата: 12 ноября 2018 г. на 11.45

Одесса

7 км

Опт

$ 28,01/28,06 UAH/USD

Розница

$ 27,98/28,10 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:40

Дата: 13 ноября 2018 г. на 10.38

Одесса

7 км

Опт

$ 28,04/28,08 UAH/USD

Розница

$ 28,00/28,12 UAH/USD
дядя Caша
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Подякував: 4373 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:35

Дата: 14 ноября 2018 г. на 10.35

Одесса

7 км

Опт

$ 28,00/28,04 UAH/USD

Розница

$ 27,95/28,08 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:03

Дата: 15 ноября 2018 г. на 11.00

Одесса

7 км

Опт

$ 27,92/27,98 UAH/USD

Розница

$ 27,87/28,05 UAH/USD
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:36

Дата: 16 ноября 2018 г. на 10.35

Одесса


Опт

$ 27,90/27,95 UAH/USD

Розница

$ 27,8528,00 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:45

Дата: 19 ноября 2018 г. на 10.43

Одесса

7 км

Опт

$ 27,90/27,96 UAH/USD

Розница

$ 27,88/28,02 UAH/USD
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