Курси валют в Одесі

Дата: 12 ноября 2018 г. на 11.45
Одесса
7 км
Опт
$ 28,01/28,06 UAH/USD
Розница
$ 27,98/28,10 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 12 лис, 2018 11:47
Дата: 12 ноября 2018 г. на 11.45
Одесса
7 км
Опт
$ 28,01/28,06 UAH/USD
Розница
$ 27,98/28,10 UAH/USD
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:40
Дата: 13 ноября 2018 г. на 10.38
Одесса
7 км
Опт
$ 28,04/28,08 UAH/USD
Розница
$ 28,00/28,12 UAH/USD
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:35
Дата: 14 ноября 2018 г. на 10.35
Одесса
7 км
Опт
$ 28,00/28,04 UAH/USD
Розница
$ 27,95/28,08 UAH/USD
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:03
Дата: 15 ноября 2018 г. на 11.00
Одесса
7 км
Опт
$ 27,92/27,98 UAH/USD
Розница
$ 27,87/28,05 UAH/USD
Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:36
Дата: 16 ноября 2018 г. на 10.35
Одесса
Опт
$ 27,90/27,95 UAH/USD
Розница
$ 27,8528,00 UAH/USD
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:45
Дата: 19 ноября 2018 г. на 10.43
Одесса
7 км
Опт
$ 27,90/27,96 UAH/USD
Розница
$ 27,88/28,02 UAH/USD
Додано: Вів 20 лис, 2018 10:45
Дата: 20 ноября 2018 г. на 10.44
Одесса
7 км
Опт
$ 27,93/27,98 UAH/USD
Розница
$ 27,90/28,05 UAH/USD
Додано: Сер 21 лис, 2018 10:51
Дата: 21 ноября 2018 г. на 10.48
Одесса
7 км
Опт
$ 27,91/27,96 UAH/USD
Розница
$ 27,88/28,00 UAH/USD
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:08
Дата: 22 ноября 2018 г. на 11.06
Одесса
7 км
Опт
$ 27,90/27,95 UAH/USD
Розница
$ 27,88/28,98 UAH/USD
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