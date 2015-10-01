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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:10

Дата: 26 ноября 2018 г. на 10.10

Одесса

7 км

Опт

$ 27,90/27,95 UAH/USD

Розница

$ 27,88/28,00 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:30

Дата: 27 ноября 2018 г. на 10.28

Одесса

7 км

Опт

$ 29,00/29,40 UAH/USD

Розница

$ 28,88/29,90 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:38

Дата: 28 ноября 2018 г. на 10.38

Одесса

7 км

Опт

$ 28,45/28,65 UAH/USD

Розница

$ 28,30/28,80 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:00

Дата: 28 ноября 2018 г. на 12.00

Одесса

7 км

Опт

$ 28,60/28,70 UAH/USD

Розница

$ 28,35/28,85 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:58

Дата: 29 ноября 2018 г. на 10.56

Одесса

7 км

Опт

$ 28,42/28,55 UAH/USD

Розница

$ 28,30/28,60 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:36

Дата: 29 ноября 2018 г. на 12.33

Одесса

7 км

Опт

$ 28,33/28,45 UAH/USD

Розница

$ 28,30/28,50 UAH/USD
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:08

Дата: 30 ноября 2018 г. на 10.59

Одесса


Опт

$ 28,20/28,33 UAH/USD

Розница

$ 28,15/28,40 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:28

Дата: 03 декабря 2018 г. на 10.27

Одесса

7 км

Опт

$ 28,20/28,25 UAH/USD

Розница

$ 28,15/28,30 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:10

Дата: 04 декабря 2018 г. на 11.07

Одесса

7 км

Опт

$ 28,12/28,18 UAH/USD

Розница

$ 28,10/28,23 UAH/USD
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