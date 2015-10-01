Курси валют в Одесі

Дата: 26 ноября 2018 г. на 10.10
Одесса
7 км
Опт
$ 27,90/27,95 UAH/USD
Розница
$ 27,88/28,00 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:10
Дата: 26 ноября 2018 г. на 10.10
Одесса
7 км
Опт
$ 27,90/27,95 UAH/USD
Розница
$ 27,88/28,00 UAH/USD
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:30
Дата: 27 ноября 2018 г. на 10.28
Одесса
7 км
Опт
$ 29,00/29,40 UAH/USD
Розница
$ 28,88/29,90 UAH/USD
Додано: Сер 28 лис, 2018 10:38
Дата: 28 ноября 2018 г. на 10.38
Одесса
7 км
Опт
$ 28,45/28,65 UAH/USD
Розница
$ 28,30/28,80 UAH/USD
Додано: Сер 28 лис, 2018 12:00
Дата: 28 ноября 2018 г. на 12.00
Одесса
7 км
Опт
$ 28,60/28,70 UAH/USD
Розница
$ 28,35/28,85 UAH/USD
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:58
Дата: 29 ноября 2018 г. на 10.56
Одесса
7 км
Опт
$ 28,42/28,55 UAH/USD
Розница
$ 28,30/28,60 UAH/USD
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:36
Дата: 29 ноября 2018 г. на 12.33
Одесса
7 км
Опт
$ 28,33/28,45 UAH/USD
Розница
$ 28,30/28,50 UAH/USD
Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:08
Дата: 30 ноября 2018 г. на 10.59
Одесса
Опт
$ 28,20/28,33 UAH/USD
Розница
$ 28,15/28,40 UAH/USD
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:28
Дата: 03 декабря 2018 г. на 10.27
Одесса
7 км
Опт
$ 28,20/28,25 UAH/USD
Розница
$ 28,15/28,30 UAH/USD
Додано: Вів 04 гру, 2018 11:10
Дата: 04 декабря 2018 г. на 11.07
Одесса
7 км
Опт
$ 28,12/28,18 UAH/USD
Розница
$ 28,10/28,23 UAH/USD
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