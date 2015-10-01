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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:27

Дата: 06 декабря 2018 г. на 11.25

Одесса

7 км

Опт

$ 27,85/27,93 UAH/USD

Розница

$ 27,80/28,00 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:45

Дата: 07 декабря 2018 г. на 10.40

Одесса


Опт

$ 27,95/28,05 UAH/USD

Розница

$ 27,90/28,07 UAH/USD
дядя Caша
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Подякував: 4445 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:29

Дата: 10 декабря 2018 г. на 12.10

Одесса

7 км

Опт

$ 27,90/27,98 UAH/USD

Розница

$ 27,88/28,03 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:27

Дата: 11 декабря 2018 г. на 12.10

Одесса

7 км

Опт

$ 27,87/27,95 UAH/USD

Розница

$ 27,80/28,00 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:39

Дата: 12 декабря 2018 г. на 10.36

Одесса

7 км

Опт

$ 27,92/27,98 UAH/USD

Розница

$ 27,87/28,00 UAH/USD
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