Курси валют в Одесі

Дата: 06 декабря 2018 г. на 11.25
Одесса
7 км
Опт
$ 27,85/27,93 UAH/USD
Розница
$ 27,80/28,00 UAH/USD
|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 06 гру, 2018 11:27
Дата: 06 декабря 2018 г. на 11.25
Одесса
7 км
Опт
$ 27,85/27,93 UAH/USD
Розница
$ 27,80/28,00 UAH/USD
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:45
Дата: 07 декабря 2018 г. на 10.40
Одесса
Опт
$ 27,95/28,05 UAH/USD
Розница
$ 27,90/28,07 UAH/USD
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:29
Дата: 10 декабря 2018 г. на 12.10
Одесса
7 км
Опт
$ 27,90/27,98 UAH/USD
Розница
$ 27,88/28,03 UAH/USD
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:27
Дата: 11 декабря 2018 г. на 12.10
Одесса
7 км
Опт
$ 27,87/27,95 UAH/USD
Розница
$ 27,80/28,00 UAH/USD
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:39
Дата: 12 декабря 2018 г. на 10.36
Одесса
7 км
Опт
$ 27,92/27,98 UAH/USD
Розница
$ 27,87/28,00 UAH/USD
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:11
Дата: 13 декабря 2018 г. на 12.06
Одесса
7 км
Опт
$ 27,93/28,00 UAH/USD
Розница
$ 27,90/28,05 UAH/USD
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:23
Дата: 14 декабря 2018 г. на 12.06
Одесса
Опт
$ 27,92/27,97 UAH/USD
Розница
$ 27,88/28,00 UAH/USD
|