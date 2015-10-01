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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:20

Дата: 20 декабря 2018 г. на 10.00

Одесса

7 км

Опт

$ 27,70/27,80 UAH/USD

Розница

$ 27,65/27,85 UAH/USD
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:50

Дата: 21 декабря 2018 г. на 11.00

Одесса


Опт

$ 27,45/27,55 UAH/USD

Розница

$ 27,40/27,60 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:12

Дата: 22 декабря 2018 г. на 11.00

Одесса

7 км

Опт

$ 27,55/27,64 UAH/USD

Розница

$ 27,50/27,70 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:46

Дата: 26 декабря 2018 г. на 11.00

Одесса

7 км

Опт

$ 27,48/27,55 UAH/USD

Розница

$ 27,45/27,58 UAH/USD
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