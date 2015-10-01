Курси валют в Одесі

Дата: 08 января 2019 г. на 10.25
Одесса
7 км
Опт
$ 27,83/27,88 UAH/USD
Розница
$ 27,82/27,90 UAH/USD
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:26
Дата: 08 января 2019 г. на 10.25
Одесса
7 км
Опт
$ 27,83/27,88 UAH/USD
Розница
$ 27,82/27,90 UAH/USD
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:59
Дата: 17 января 2019 г. на 10.57
Одесса
7 км
Опт
$ 28,00/28,07 UAH/USD
Розница
$ 27,95/28,10 UAH/USD
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:29
Дата: 17 января 2019 г. на 11.30
Одесса
7 км
Опт
$ 27,95/28,00 UAH/USD
Розница
$ 27,92/28,05 UAH/USD
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:46
Дата: 18 января 2019 г. на 11.43
Одесса
Опт
$ 27,85/27,93 UAH/USD
Розница
$ 27,80/28,00 UAH/USD
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:24
Дата: 21 января 2019 г. на 11.23
Одесса
7 км
Опт
$ 27,90/27,96 UAH/USD
Розница
$ 27,85/28,00 UAH/USD
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:52
Дата: 22 января 2019 г. на 11.45
Одесса
7 км
Опт
$ 27,88/27,93 UAH/USD
Розница
$ 27,80/27,97 UAH/USD
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:14
Дата: 23 января 2019 г. на 11.57
Одесса
7 км
Опт
$ 27,73/27,80 UAH/USD
Розница
$ 27,70/27,87 UAH/USD
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:39
Дата: 24 января 2019 г. на 11.35
Одесса
7 км
Опт
$ 27,75/27,82 UAH/USD
Розница
$ 27,70/27,86 UAH/USD
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:52
Дата: 25 января 2019 г. на 11.45
Одесса
Опт
$ 27,78/27,84 UAH/USD
Розница
$ 27,75/27,88 UAH/USD
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