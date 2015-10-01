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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:38

Дата: 29 января 2019 г. на 11.30

Одесса

7 км

Опт

$ 27,60/27,70 UAH/USD

Розница

$ 27,58/27,73 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:24

Дата: 30 января 2019 г. на 11.30

Одесса

7 км

Опт

$ 27,57/27,63 UAH/USD

Розница

$ 27,55/27,65 UAH/USD
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:23

Дата: 31 января 2019 г. на 11.30

Одесса

7 км

Опт

$ 27,53/27,62 UAH/USD

Розница

$ 27,50/27,65 UAH/USD
дядя Caша
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