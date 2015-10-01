Курси валют в Одесі

дядя Caша
сегодня опт отдавали 27,12 до обеда
к вечеру 27,11
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 11 лют, 2019 16:37
дядя Caша
сегодня опт отдавали 27,12 до обеда
к вечеру 27,11
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 12 лют, 2019 10:44
Дата: 12 февраля 2019 г. на 10.05
Одесса
7 км
Опт
$ 27,00/27,05 UAH/USD
Розница
$ 26,95/27,10 UAH/USD
Додано: Сер 13 лют, 2019 10:51
Дата: 13 февраля 2019 г. на 10.40
Одесса
7 км
Опт
$ 27,10/27,15 UAH/USD
Розница
$ 27,07/27,18 UAH/USD
Додано: Сер 13 лют, 2019 13:02
Дата: 13 февраля 2019 г. на 13.00
Одесса
7 км
Опт
$ 27,07/27,13 UAH/USD
Розница
$ 27,05/27,17 UAH/USD
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:32
Дата: 14 февраля 2019 г. на 11.00
Одесса
7 км
Опт
$ 27,13/27,17 UAH/USD
Розница
$ 27,07/27,21 UAH/USD
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:23
Дата: 15 февраля 2019 г. на 11.00
Одесса
Опт
$ 27,17/27,24 UAH/USD
Розница
$ 27,15/27,26 UAH/USD
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:27
Дата: 18 февраля 2019 г. на 11.00
Одесса
7 км
Опт
$ 27,16/27,22 UAH/USD
Розница
$ 27,12/27,26 UAH/USD
Додано: Вів 19 лют, 2019 12:14
Дата: 19 февраля 2019 г. на 11.00
Одесса
7 км
Опт
$ 27,07/27,13 UAH/USD
Розница
$ 27,04/27,17 UAH/USD
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