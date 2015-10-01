RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 16:37

дядя Caша

сегодня опт отдавали 27,12 до обеда

к вечеру 27,11
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 4999
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2105 раз.
Подякували: 1419 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 10:44

Дата: 12 февраля 2019 г. на 10.05

Одесса

7 км

Опт

$ 27,00/27,05 UAH/USD

Розница

$ 26,95/27,10 UAH/USD
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71040
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4607 раз.
Подякували: 8381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:51

Дата: 13 февраля 2019 г. на 10.40

Одесса

7 км

Опт

$ 27,10/27,15 UAH/USD

Розница

$ 27,07/27,18 UAH/USD
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71040
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4607 раз.
Подякували: 8381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:02

Дата: 13 февраля 2019 г. на 13.00

Одесса

7 км

Опт

$ 27,07/27,13 UAH/USD

Розница

$ 27,05/27,17 UAH/USD
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71040
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4607 раз.
Подякували: 8381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:32


Дата: 14 февраля 2019 г. на 11.00

Одесса

7 км

Опт

$ 27,13/27,17 UAH/USD

Розница

$ 27,07/27,21 UAH/USD
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71040
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4607 раз.
Подякували: 8381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:23

Дата: 15 февраля 2019 г. на 11.00

Одесса


Опт

$ 27,17/27,24 UAH/USD

Розница

$ 27,15/27,26 UAH/USD
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71040
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4607 раз.
Подякували: 8381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:27

Дата: 18 февраля 2019 г. на 11.00

Одесса

7 км

Опт

$ 27,16/27,22 UAH/USD

Розница

$ 27,12/27,26 UAH/USD
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71040
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4607 раз.
Подякували: 8381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:14

Дата: 19 февраля 2019 г. на 11.00

Одесса

7 км

Опт

$ 27,07/27,13 UAH/USD

Розница

$ 27,04/27,17 UAH/USD
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71040
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4607 раз.
Подякували: 8381 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 77787980
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Харкові 1 ... 267, 268, 269
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2686 188216
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 12:12
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 230, 231, 232
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
2317 154451
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 12:11
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 236, 237, 238
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2374 163407
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 12:10
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.