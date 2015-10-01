Курси валют в Одесі

[b]Дата: 21 февраля 2019 г. на 11.34
Одесса
7 км
Опт
$ 26,95/27,00 UAH/USD
Розница
$ 26,90/27,04 UAH/USD[/b]
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:36
[b]Дата: 21 февраля 2019 г. на 11.34
Одесса
7 км
Опт
$ 26,95/27,00 UAH/USD
Розница
$ 26,90/27,04 UAH/USD[/b]
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:11
Дата: 21 февраля 2019 г. на 13.42
Одесса
7 км
Опт
$ 26,97/27,04 UAH/USD
Розница
$ 26,92/27,05 UAH/USD
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