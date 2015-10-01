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Курси валют в Одесі

Курси валют в Одесі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:36

[b]Дата: 21 февраля 2019 г. на 11.34

Одесса

7 км

Опт

$ 26,95/27,00 UAH/USD

Розница

$ 26,90/27,04 UAH/USD[/b]
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:11

Дата: 21 февраля 2019 г. на 13.42

Одесса

7 км

Опт

$ 26,97/27,04 UAH/USD

Розница

$ 26,92/27,05 UAH/USD
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71144
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4634 раз.
Подякували: 8399 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78798081
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