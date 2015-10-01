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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:18

Дата: 22 декабря 2017 г.

11.15 рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,95/28,10 UAH/USD
€ 33,05/33,35 UAH/EUR
RUB – 0,470/0,477 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в долларовом сегменте в условиях жесткого преобладания клиентских оферов в оптовых количествах.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:07

По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении перекоса в сторону «приноса», сопровождаемого робким единичными клиентских покупок. На моменте в городе начинает ощущаться нехватка гривни на фоне действующих цен: 27,95/28,05 UAH/USD, евро - 33,05/33,30 UAH/EUR, рубль 0,470/0,476 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:23

Дата: 22 декабря 2017 г. 16.22
Рынок Запорожья, опт:

$ - 29,90/28,05 UAH/USD (с утра - 27,95/28,10 UAH/USD, к полудню - 27,95/28,05 UAH/USD)
€ – 33,05/33,35 UAH/EUR (с утра – 32,80/33,10 UAH/EUR, к полудню - 32,80/33,05 UAH/EUR)
RUB – 0,472/0,477 UAH/RUB (с утра - 0,470/0,477 UAH/RUB, к полудню 0,470/0,476 UAH/RUB).

В Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в долларовом сегменте в условиях жесткого преобладания клиентских оферов в оптовых количествах.

К полудню на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении перекоса в сторону «приноса», сопровождаемого робкими единичными клиентскими покупками. На моменте в городе начинает ощущаться нехватка гривни на фоне действующих цен: 27,95/28,05 UAH/USD, евро - 33,05/33,30 UAH/EUR, рубль 0,470/0,476 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья стартовали более значимые клиентские покупки, которые в конечном счете выровняли рынок в относительное равновесие спроса и предложения, благодаря которому выросли обороты, заслужив «четверку с плюсом» и улучшив показатели предыдущей сессии.
Этому прогрессу не смогло помешать сохранившееся по итогам дня незначительное преобладание клиентских оферов СКВ.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 11:18

Дата: 26 декабря 2017 г.

11.15 рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,8/27,95 UAH/USD
€ 32,90/33,20 UAH/EUR
RUB – 0,470/0,477 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в долларовом сегменте в условиях равновесия покупок и продаж.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 12:12

По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении баланса спрос/предложение.
На моменте в городе действуют цены: 27,85/27,95 UAH/USD, евро - 32,90/33,20 UAH/EUR, рубль 0,472/0,477 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:21

Дата: 26 декабря 2017 г. 17.20
Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,78/27,90 UAH/USD (с утра - 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню - 27,85/27,95 UAH/USD)
€ – 32,90/33,10 UAH/EUR (с утра – 32,90/33,20 UAH/EUR, к полудню - 32,90/33,20 UAH/EUR)
RUB – 0,472/0,477 UAH/RUB (с утра - 0,470/0,477 UAH/RUB, к полудню 0,472/0,477 UAH/RUB).

В Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в долларовом сегменте в условиях в условиях равновесия покупок и продаж.

К полудню на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении баланса спрос/предложение.
На моменте в городе действуют цены: 27,85/27,95 UAH/USD, евро - 32,90/33,20 UAH/EUR, рубль 0,472/0,477 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья несколько активизировались клиентские предложения валюты, вызвав коррекцию действующих цен в рамках сохранения равновесия покупок и продаж.

Благодаря этому равновесию, итоговая ликвидность вторничной сессии в Запорожье заслужила «четверку с плюсом», констатировав некоторое улучшение показателей предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 10:32

Дата: 27 декабря 2017 г.

10.30 рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,75/27,85 UAH/USD
€ 32,90/33,10 UAH/EUR
RUB – 0,472/0,478 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в долларовом сегменте в условиях доминирования оптового клиентского «приноса».
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 12:14

По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном повышении действующих цен (27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,95/33,15 UAH/EUR, рубль 0,472/0,477 UAH/RUB). Очевидно, из-за этого роста на местном рынке возникла пауза в работе, сменившая утреннее доминирование клиентского «приноса».
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:31

Дата: 27 декабря 2017 г. 17.26
Рынок Запорожья, опт:

$ - 29,82/27,90 UAH/USD (с утра - 27,75/27,85 UAH/USD, к полудню - 27,80/27,90 UAH/USD)
€ – 33,90/33,20 UAH/EUR (с утра – 32,90/33,10 UAH/EUR, к полудню - 32,95/33,15 UAH/EUR)
RUB – 0,471/0,477 UAH/RUB (с утра - 0,472/0,478 UAH/RUB, к полудню 0,472/0,477 UAH/RUB).

В Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в долларовом сегменте в условиях в условиях доминирования оптового клиентского «приноса».

К полудню на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном повышении действующих цен (27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,95/33,15 UAH/EUR, рубль 0,472/0,477 UAH/RUB). Очевидно, из-за этого роста на местном рынке возникла пауза в работе, сменившая утреннее доминирование клиентского «приноса».

После обеда на рынке Запорожья несколько активизировались клиентские покупки валюты, вызвав пролонгацию роста цен и сформировав незначительный итоговый «перекос» рынка в сторону спроса.

Не исключено, что вышеупомянутая полуденная пауза в работе и финишный дисбаланс спроса и предложения способствовали снижению итоговой ликвидности, заслужившей от дилеров Запорожья «четверку с минусом», констатировав ухудшение «очень хороших» показателей предыдущей сессии.
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