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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 153154155156
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 12:13

По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о повышении действующих цен (27,90/28,05 UAH/USD, евро - 33,05/33,35 UAH/EUR, рубль 0,474/0,480 UAH/RUB). В городе сохранилось преобладание спроса на розничные объемы в паре доллар-гривня.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:55

Дата: 28 декабря 2017 г. 17.48
Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,90/28,05 UAH/USD (с утра - 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню - 27,90/28,05 UAH/USD)
€ – 33,10/33,45 UAH/EUR (с утра – 33,05/33,35 UAH/EUR, к полудню - 33,05/33,35 UAH/EUR)
RUB – 0,474/0,480 UAH/RUB (с утра - 0,472/0,478 UAH/RUB, к полудню 0,474/0,480 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в долларовом сегменте в условиях доминирования мелкооптового клиентского спроса.

К полудню на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о повышении действующих цен (27,90/28,05 UAH/USD, евро - 33,05/33,35 UAH/EUR, рубль 0,474/0,480 UAH/RUB). В городе сохранилось преобладание спроса на розничные объемы в паре доллар-гривня.

После обеда на рынке Запорожья сохранившиеся клиентские покупки валюты обеспечили итоговый «перекос» рынка в сторону спроса.

Не исключено, что финишный дисбаланс спроса и предложения способствовали сохранению итоговой ликвидности на пониженной накануне отметке, заслужившей от дилеров Запорожья «четверку с минусом».
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60446
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  #<1 ... 153154155156
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