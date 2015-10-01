Курси валют у Запоріжжі

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 28 гру, 2017 12:13
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о повышении действующих цен (27,90/28,05 UAH/USD, евро - 33,05/33,35 UAH/EUR, рубль 0,474/0,480 UAH/RUB). В городе сохранилось преобладание спроса на розничные объемы в паре доллар-гривня.
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:55
Дата: 28 декабря 2017 г. 17.48
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,90/28,05 UAH/USD (с утра - 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню - 27,90/28,05 UAH/USD)
€ – 33,10/33,45 UAH/EUR (с утра – 33,05/33,35 UAH/EUR, к полудню - 33,05/33,35 UAH/EUR)
RUB – 0,474/0,480 UAH/RUB (с утра - 0,472/0,478 UAH/RUB, к полудню 0,474/0,480 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в долларовом сегменте в условиях доминирования мелкооптового клиентского спроса.
К полудню на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о повышении действующих цен (27,90/28,05 UAH/USD, евро - 33,05/33,35 UAH/EUR, рубль 0,474/0,480 UAH/RUB). В городе сохранилось преобладание спроса на розничные объемы в паре доллар-гривня.
После обеда на рынке Запорожья сохранившиеся клиентские покупки валюты обеспечили итоговый «перекос» рынка в сторону спроса.
Не исключено, что финишный дисбаланс спроса и предложения способствовали сохранению итоговой ликвидности на пониженной накануне отметке, заслужившей от дилеров Запорожья «четверку с минусом».
Додано: П'ят 29 гру, 2017 10:45
Дата: 29 декабря 2017 г.
10.42 рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/28,10 UAH/USD
€ 33,10/33,45 UAH/EUR
RUB – 0,473/0,479 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в долларовом сегменте в условиях относительного равновесия оптовых покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского «приноса».
Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:03
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о повышении действующих цен (28,00/28,15 UAH/USD, евро - 33,25/33,60 UAH/EUR, рубль 0,473/0,480 UAH/RUB). К подобному действию местных валютчиков сподвигли некоторые перемены в настроениях: незначительное преобладание клиентского «приноса» при относительной сбалансированности утреннего рынка к полудню сменилось небольшим доминированием спроса.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:56
Дата: 29 декабря 2017 г. 16.42
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,12/28,25 UAH/USD (с утра - 27,90/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,15 UAH/USD)
€ – 33,25/33,60 UAH/EUR (с утра – 33,10/33,45 UAH/EUR, к полудню - 33,25/33,60 UAH/EUR)
RUB – 0,474/0,482 UAH/RUB (с утра - 0,473/0,479 UAH/RUB, к полудню 0,473/0,480 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в долларовом сегменте в условиях относительного равновесия оптовых покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского «приноса».
К полудню, по состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о повышении действующих цен (28,00/28,15 UAH/USD, евро - 33,25/33,60 UAH/EUR, рубль 0,473/0,480 UAH/RUB). К подобному действию местных валютчиков сподвигли некоторые перемены в настроениях: незначительное преобладание клиентского «приноса» при относительной сбалансированности утреннего рынка к полудню сменилось небольшим доминированием спроса.
После обеда на рынке Запорожья сохранившиеся клиентские покупки валюты обеспечили итоговый незначительный «перекос» рынка в сторону спроса.
В отличие от предыдущей сессии, этот финишный незначительный дисбаланс спроса и предложения не смог повредить итоговую ликвидность, которая немного выросла, заслужив «твердую четверку» и улучшила показатели предыдущей сессии.
Додано: Вів 09 січ, 2018 11:27
Дата: 09 января 2018 г. на 11.18
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,15/28,23 UAH/USD
€ 33,45/33,80 UAH/EUR
RUB – 0,483/0,487 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах.
Додано: Вів 09 січ, 2018 13:09
По состоянию на 13.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных изменениях в ценах доллара, связанных с «обмелением» клиентского розничного «приноса»: 28,18/28,23 UAH/USD, евро - 33,45/33,80 UAH/EUR, рубль 0,484/0,488 UAH/RUB). В городе сохранилось преобладание розничного клиентского предложения СКВ.
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