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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 17:59
Дата: 10 января 2018 г. на 17.40
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,38/28,50 UAH/USD (с утра - 28,30/28,40 UAH/USD, к полудню - 28,32/28,45 UAH/USD)
€ – 33,80/34,15 UAH/EUR (с утра – 33,60/33,90 UAH/EUR, к полудню - 33,60/34,00 UAH/EUR)
RUB – 0,488/0,492 UAH/RUB (с утра - 0,483/0,487 UAH/RUB, к полудню 0,484/0,488 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского спроса в оптовых объемах.
К полудню, по состоянию на 12.22 Киева «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных изменениях в ценах доллара и евро, связанных с дополуденным доминированием спроса: 28,33/28,45 UAH/USD, евро - 33,60/35,00 UAH/EUR, рубль 0,486/0,492 UAH/RUB. В городе на местном рынке возникла традиционная «полуденная пауза» в торговле.
После обеда, возобновилось жесткое доминирование клиентского спроса, с которым запорожцам справиться так и не удалось: по итогам дня сохранилось доминирование бидов в паре доллар-гривня в сопровождении так и не сумевшей подняться ликвидности. Последняя, заслужив «тройку с минусом», повторила провальные показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 10:45
Дата: 11 января 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,45/28,65 UAH/USD
€ 34,00/34,30 UAH/EUR
RUB – 0,490/0,496 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в долларовом сегменте в условиях тишины – клиенты в шоке от действующих цен.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 11:57
По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некоторых изменениях в ценах доллара и евро, связанных с дополуденным доминированием спроса: 28,50/28,65 UAH/USD, евро - 34,00/34,30 UAH/EUR, рубль 0,490/0,496 UAH/RUB. В городе на местном рынке идет двусторонняя торговля в паре доллар-гривня.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 17:39
Дата: 11 января 2018 г. на 17.35
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,58/28,70 UAH/USD (с утра - 28,45/28,65 UAH/USD, к полудню - 28,50/28,65 UAH/USD)
€ – 34,00/34,40 UAH/EUR (с утра – 34,00/34,30 UAH/EUR, к полудню - 34,00/34,30 UAH/EUR)
RUB – 0,490/0,496 UAH/RUB (с утра - 0,490/0,496 UAH/RUB, к полудню 0,490/0,496 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в долларовом сегменте в условиях тишины – клиенты в шоке от действующих цен.
К полудню, на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некоторых изменениях в ценах доллара и евро, связанных с дополуденным доминированием спроса: 28,50/28,65 UAH/USD, евро - 34,00/34,30 UAH/EUR, рубль 0,490/0,496 UAH/RUB. В городе на местном рынке идет двусторонняя торговля в паре доллар-гривня.
После обеда, возобновилось жесткое доминирование клиентского спроса, с которым запорожцам справиться так и не удалось: по итогам дня сохранилось доминирование бидов в паре доллар-гривня в сопровождении немного выросшей итоговой ликвидности, заслужившей «тройку с плюсом», констатировав улучшение провальных показателей предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:57
Дата: 12 января 2018 г. на 10.55
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,50/28,60 UAH/USD
€ 34,10/34,40 UAH/EUR
RUB – 0,493/0,498 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:13
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об изменениях в ценах работавшихся валют, связанных со сменой настроения: 28,52/28,62 UAH/USD, евро - 34,10/34,50 UAH/EUR, рубль 0,493/0,502 UAH/RUB. В городе на местном рынке доминировавший с открытия клиентский «принос» сменил спрос.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:29
Дата: 12 января 2018 г. на 16.27
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,52/28,60 UAH/USD (с утра - 28,50/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,52/28,62 UAH/USD)
€ – 34,30/34,60 UAH/EUR (с утра – 34,10/34,40 UAH/EUR, к полудню - 34,10/34,50 UAH/EUR)
RUB – 0,494/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,493/0,498 UAH/RUB, к полудню 0,493/0,502 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах.
К полудню, по состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об изменениях в ценах работавшихся валют, связанных со сменой настроения: 28,52/28,62 UAH/USD, евро - 34,10/34,50 UAH/EUR, рубль 0,493/0,502 UAH/RUB. В городе на местном рынке доминировавший с открытия клиентский «принос» сменил спрос.
После обеда, ближе к закрытию, на рынке снова появились продажи, позволившие местным дилерам сузить спред.
К исходу сессии на наличном рынке Запорожье установилось относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского «приноса».
По итогам дня запорожцы за ликвидность поставили себе «тройку с плюсом», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 10:42
Дата: 15 января 2018 г. на 10.40
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,52/28,60 UAH/USD
€ 34,35/34,70 UAH/EUR
RUB – 0,490/0,502UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 12:34
По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабильности цен в паре доллар-гривня и рост курса евро: 28,52/28,60 UAH/USD, евро - 34,60/34,90 UAH/EUR, рубль 0,496/0,502 UAH/RUB. В городе на местном рынке доминировавший с открытия клиентский «принос» сменился двусторонней торговлей в паре доллар-гривня в розничных объемах.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 17:25
Дата: 15 января 2018 г. на 17.20
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,52/28,60 UAH/USD (с утра - 28,52/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,52/28,60 UAH/USD)
€ – 34,65/34,90 UAH/EUR (с утра – 34,35/34,70 UAH/EUR, к полудню - 34,60/34,90 UAH/EUR)
RUB – 0,497/0,502 UAH/RUB (с утра - 0,490/0,502 UAH/RUB, к полудню 0,496/0,502 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах.
К полудню, по состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабильности цен в паре доллар-гривня и рост курса евро: 28,52/28,60 UAH/USD, евро - 34,60/34,90 UAH/EUR, рубль 0,496/0,502 UAH/RUB. В городе на местном рынке доминировавший с открытия клиентский «принос» сменился двусторонней торговлей в паре доллар-гривня в розничных объемах.
После обеда на рынке Запорожья сохранилось вялотекущее равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.
По итогам дня запорожцы за ликвидность поставили себе «тройку с минусом», констатировав снижение показателей предыдущей сессии.
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