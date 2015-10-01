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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:59

Дата: 10 января 2018 г. на 17.40
Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,38/28,50 UAH/USD (с утра - 28,30/28,40 UAH/USD, к полудню - 28,32/28,45 UAH/USD)
€ – 33,80/34,15 UAH/EUR (с утра – 33,60/33,90 UAH/EUR, к полудню - 33,60/34,00 UAH/EUR)
RUB – 0,488/0,492 UAH/RUB (с утра - 0,483/0,487 UAH/RUB, к полудню 0,484/0,488 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского спроса в оптовых объемах.

К полудню, по состоянию на 12.22 Киева «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных изменениях в ценах доллара и евро, связанных с дополуденным доминированием спроса: 28,33/28,45 UAH/USD, евро - 33,60/35,00 UAH/EUR, рубль 0,486/0,492 UAH/RUB. В городе на местном рынке возникла традиционная «полуденная пауза» в торговле.

После обеда, возобновилось жесткое доминирование клиентского спроса, с которым запорожцам справиться так и не удалось: по итогам дня сохранилось доминирование бидов в паре доллар-гривня в сопровождении так и не сумевшей подняться ликвидности. Последняя, заслужив «тройку с минусом», повторила провальные показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 10:45

Дата: 11 января 2018 г. на 10.41

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,45/28,65 UAH/USD
€ 34,00/34,30 UAH/EUR
RUB – 0,490/0,496 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в долларовом сегменте в условиях тишины – клиенты в шоке от действующих цен.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 11:57

По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некоторых изменениях в ценах доллара и евро, связанных с дополуденным доминированием спроса: 28,50/28,65 UAH/USD, евро - 34,00/34,30 UAH/EUR, рубль 0,490/0,496 UAH/RUB. В городе на местном рынке идет двусторонняя торговля в паре доллар-гривня.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:39

Дата: 11 января 2018 г. на 17.35
Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,58/28,70 UAH/USD (с утра - 28,45/28,65 UAH/USD, к полудню - 28,50/28,65 UAH/USD)
€ – 34,00/34,40 UAH/EUR (с утра – 34,00/34,30 UAH/EUR, к полудню - 34,00/34,30 UAH/EUR)
RUB – 0,490/0,496 UAH/RUB (с утра - 0,490/0,496 UAH/RUB, к полудню 0,490/0,496 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в долларовом сегменте в условиях тишины – клиенты в шоке от действующих цен.

К полудню, на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некоторых изменениях в ценах доллара и евро, связанных с дополуденным доминированием спроса: 28,50/28,65 UAH/USD, евро - 34,00/34,30 UAH/EUR, рубль 0,490/0,496 UAH/RUB. В городе на местном рынке идет двусторонняя торговля в паре доллар-гривня.

После обеда, возобновилось жесткое доминирование клиентского спроса, с которым запорожцам справиться так и не удалось: по итогам дня сохранилось доминирование бидов в паре доллар-гривня в сопровождении немного выросшей итоговой ликвидности, заслужившей «тройку с плюсом», констатировав улучшение провальных показателей предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:57

Дата: 12 января 2018 г. на 10.55

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,50/28,60 UAH/USD
€ 34,10/34,40 UAH/EUR
RUB – 0,493/0,498 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:13

По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об изменениях в ценах работавшихся валют, связанных со сменой настроения: 28,52/28,62 UAH/USD, евро - 34,10/34,50 UAH/EUR, рубль 0,493/0,502 UAH/RUB. В городе на местном рынке доминировавший с открытия клиентский «принос» сменил спрос.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:29

Дата: 12 января 2018 г. на 16.27
Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,52/28,60 UAH/USD (с утра - 28,50/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,52/28,62 UAH/USD)
€ – 34,30/34,60 UAH/EUR (с утра – 34,10/34,40 UAH/EUR, к полудню - 34,10/34,50 UAH/EUR)
RUB – 0,494/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,493/0,498 UAH/RUB, к полудню 0,493/0,502 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах.

К полудню, по состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об изменениях в ценах работавшихся валют, связанных со сменой настроения: 28,52/28,62 UAH/USD, евро - 34,10/34,50 UAH/EUR, рубль 0,493/0,502 UAH/RUB. В городе на местном рынке доминировавший с открытия клиентский «принос» сменил спрос.

После обеда, ближе к закрытию, на рынке снова появились продажи, позволившие местным дилерам сузить спред.

К исходу сессии на наличном рынке Запорожье установилось относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского «приноса».

По итогам дня запорожцы за ликвидность поставили себе «тройку с плюсом», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 10:42


Дата: 15 января 2018 г. на 10.40

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,52/28,60 UAH/USD
€ 34,35/34,70 UAH/EUR
RUB – 0,490/0,502UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 12:34

По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабильности цен в паре доллар-гривня и рост курса евро: 28,52/28,60 UAH/USD, евро - 34,60/34,90 UAH/EUR, рубль 0,496/0,502 UAH/RUB. В городе на местном рынке доминировавший с открытия клиентский «принос» сменился двусторонней торговлей в паре доллар-гривня в розничных объемах.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:25

Дата: 15 января 2018 г. на 17.20
Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,52/28,60 UAH/USD (с утра - 28,52/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,52/28,60 UAH/USD)
€ – 34,65/34,90 UAH/EUR (с утра – 34,35/34,70 UAH/EUR, к полудню - 34,60/34,90 UAH/EUR)
RUB – 0,497/0,502 UAH/RUB (с утра - 0,490/0,502 UAH/RUB, к полудню 0,496/0,502 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах.

К полудню, по состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабильности цен в паре доллар-гривня и рост курса евро: 28,52/28,60 UAH/USD, евро - 34,60/34,90 UAH/EUR, рубль 0,496/0,502 UAH/RUB. В городе на местном рынке доминировавший с открытия клиентский «принос» сменился двусторонней торговлей в паре доллар-гривня в розничных объемах.

После обеда на рынке Запорожья сохранилось вялотекущее равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.

По итогам дня запорожцы за ликвидность поставили себе «тройку с минусом», констатировав снижение показателей предыдущей сессии.
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