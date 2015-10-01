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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 155156157158
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 10:40

Дата: 16 января 2018 г. на 10.39

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,53/28,60 UAH/USD
€ 34,70/34,95 UAH/EUR
RUB – 0,497/0,501 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах. Клиентские покупки отсутствуют.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 12:08

По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о развороте настроения местного рынка на 180 градусов – доминировавший с открытия «принос» сменился спросом, перекосив рынок в обратную сторону. На моменте в Запорожье действовали цены: 28,55/28,63 UAH/USD, евро - 34,70/34,95 UAH/EUR, рубль 0,498/0,502 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:24

Дата: 16 января 2018 г. на 17.21
Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,60/28,65 UAH/USD (с утра - 28,53/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,55/28,63 UAH/USD)
€ – 34,80/35,05 UAH/EUR (с утра – 34,70/34,95 UAH/EUR, к полудню - 34,70/34,95 UAH/EUR)
RUB – 0,498/0,502 UAH/RUB (с утра - 0,497/0,501 UAH/RUB, к полудню 0,498/0,502 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах. Клиентские покупки отсутствовали.

По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о развороте настроения местного рынка на 180 градусов – доминировавший с открытия «принос» сменился спросом, перекосив рынок в обратную сторону. На моменте в Запорожье действовали цены: 28,55/28,63 UAH/USD, евро - 34,70/34,95 UAH/EUR, рубль 0,498/0,502 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья сохранилось преобладание спроса, но ближе к вечеру местный рынок еще раз «перевернулся», констатировав очередное преобладание «приноса», сопровождаемое нехваткой гривни.

Тем не менее, по итогам дня, со слов запорожцев, у них наблюдалось некоторое преобладание спроса. Однако, этот «миниперекос» не нанес ущерба итоговой ликвидности, заслужившей по итогам вторника «твердую четверку», констатировав заметное улучшение показателей предыдущей сессии.
Думаю, прогрессом в ликвидности запорожцы обязаны изрядному ассортименту настроений, наблюдавшемуся в течение 16 января.

дядя Caша
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