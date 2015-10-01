|
|
|
Курси валют у Запоріжжі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 16 січ, 2018 10:40
Дата: 16 января 2018 г. на 10.39
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,53/28,60 UAH/USD
€ 34,70/34,95 UAH/EUR
RUB – 0,497/0,501 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах. Клиентские покупки отсутствуют.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 60748
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3571 раз.
- Подякували: 6826 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 січ, 2018 12:08
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о развороте настроения местного рынка на 180 градусов – доминировавший с открытия «принос» сменился спросом, перекосив рынок в обратную сторону. На моменте в Запорожье действовали цены: 28,55/28,63 UAH/USD, евро - 34,70/34,95 UAH/EUR, рубль 0,498/0,502 UAH/RUB.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 60748
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3571 раз.
- Подякували: 6826 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:24
Дата: 16 января 2018 г. на 17.21
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,60/28,65 UAH/USD (с утра - 28,53/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,55/28,63 UAH/USD)
€ – 34,80/35,05 UAH/EUR (с утра – 34,70/34,95 UAH/EUR, к полудню - 34,70/34,95 UAH/EUR)
RUB – 0,498/0,502 UAH/RUB (с утра - 0,497/0,501 UAH/RUB, к полудню 0,498/0,502 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах. Клиентские покупки отсутствовали.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о развороте настроения местного рынка на 180 градусов – доминировавший с открытия «принос» сменился спросом, перекосив рынок в обратную сторону. На моменте в Запорожье действовали цены: 28,55/28,63 UAH/USD, евро - 34,70/34,95 UAH/EUR, рубль 0,498/0,502 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья сохранилось преобладание спроса, но ближе к вечеру местный рынок еще раз «перевернулся», констатировав очередное преобладание «приноса», сопровождаемое нехваткой гривни.
Тем не менее, по итогам дня, со слов запорожцев, у них наблюдалось некоторое преобладание спроса. Однако, этот «миниперекос» не нанес ущерба итоговой ликвидности, заслужившей по итогам вторника «твердую четверку», констатировав заметное улучшение показателей предыдущей сессии.
Думаю, прогрессом в ликвидности запорожцы обязаны изрядному ассортименту настроений, наблюдавшемуся в течение 16 января.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 60748
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3571 раз.
- Подякували: 6826 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 січ, 2018 10:41
Дата: 17 января 2018 г. на 10.39
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,60/28,68 UAH/USD
€ 34,80/35,00 UAH/EUR
RUB – 0,498/0,502 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в долларовом сегменте в условиях тишины – реальные сделки отсутствуют.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 60748
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3571 раз.
- Подякували: 6826 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 січ, 2018 12:21
По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что местный рынок все еще не «раскачался», демонстрируя сбалансированную торговлю единичными сделками с "плинтусовой" ликвидностью. На моменте в Запорожье действуют цены: 28,62/28,70 UAH/USD, евро - 34,80/35,05 UAH/EUR, рубль 0,498/0,502 UAH/RUB.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 60748
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3571 раз.
- Подякували: 6826 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:28
Дата: 17 января 2018 г. на 17.25
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,62/28,72 UAH/USD (с утра - 28,60/28,68 UAH/USD, к полудню - 28,62/28,70 UAH/USD)
€ – 34,85/35,05 UAH/EUR (с утра – 34,80/35,00 UAH/EUR, к полудню - 34,80/35,05 UAH/EUR)
RUB – 0,496/0,501 UAH/RUB (с утра - 0,492/0,502 UAH/RUB, к полудню 0,498/0,502 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в долларовом сегменте в условиях тишины – реальные сделки отсутствуют.
По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что местный рынок все еще не «раскачался», демонстрируя сбалансированную торговлю единичными сделками с «плинтусовой» ликвидностью. На моменте в Запорожье действовали цены: 28,62/28,70 UAH/USD, евро - 34,80/35,05 UAH/EUR, рубль 0,498/0,502 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья сохранилась сбалансированность спроса и предложения, которая обеспечила приличную итоговую ликвидность, заслужившую как и накануне, «твердую четверку».
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 60748
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3571 раз.
- Подякували: 6826 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2070
|138133
|
|
|1619
|114375
|
|
|1741
|122449
|
реклама
|