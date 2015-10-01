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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 16 січ, 2018 10:40
Дата: 16 января 2018 г. на 10.39
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,53/28,60 UAH/USD
€ 34,70/34,95 UAH/EUR
RUB – 0,497/0,501 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах. Клиентские покупки отсутствуют.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 12:08
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о развороте настроения местного рынка на 180 градусов – доминировавший с открытия «принос» сменился спросом, перекосив рынок в обратную сторону. На моменте в Запорожье действовали цены: 28,55/28,63 UAH/USD, евро - 34,70/34,95 UAH/EUR, рубль 0,498/0,502 UAH/RUB.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 17:24
Дата: 16 января 2018 г. на 17.21
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,60/28,65 UAH/USD (с утра - 28,53/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,55/28,63 UAH/USD)
€ – 34,80/35,05 UAH/EUR (с утра – 34,70/34,95 UAH/EUR, к полудню - 34,70/34,95 UAH/EUR)
RUB – 0,498/0,502 UAH/RUB (с утра - 0,497/0,501 UAH/RUB, к полудню 0,498/0,502 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах. Клиентские покупки отсутствовали.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о развороте настроения местного рынка на 180 градусов – доминировавший с открытия «принос» сменился спросом, перекосив рынок в обратную сторону. На моменте в Запорожье действовали цены: 28,55/28,63 UAH/USD, евро - 34,70/34,95 UAH/EUR, рубль 0,498/0,502 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья сохранилось преобладание спроса, но ближе к вечеру местный рынок еще раз «перевернулся», констатировав очередное преобладание «приноса», сопровождаемое нехваткой гривни.
Тем не менее, по итогам дня, со слов запорожцев, у них наблюдалось некоторое преобладание спроса. Однако, этот «миниперекос» не нанес ущерба итоговой ликвидности, заслужившей по итогам вторника «твердую четверку», констатировав заметное улучшение показателей предыдущей сессии.
Думаю, прогрессом в ликвидности запорожцы обязаны изрядному ассортименту настроений, наблюдавшемуся в течение 16 января.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 10:41
Дата: 17 января 2018 г. на 10.39
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,60/28,68 UAH/USD
€ 34,80/35,00 UAH/EUR
RUB – 0,498/0,502 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в долларовом сегменте в условиях тишины – реальные сделки отсутствуют.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 12:21
По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что местный рынок все еще не «раскачался», демонстрируя сбалансированную торговлю единичными сделками с "плинтусовой" ликвидностью. На моменте в Запорожье действуют цены: 28,62/28,70 UAH/USD, евро - 34,80/35,05 UAH/EUR, рубль 0,498/0,502 UAH/RUB.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:28
Дата: 17 января 2018 г. на 17.25
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,62/28,72 UAH/USD (с утра - 28,60/28,68 UAH/USD, к полудню - 28,62/28,70 UAH/USD)
€ – 34,85/35,05 UAH/EUR (с утра – 34,80/35,00 UAH/EUR, к полудню - 34,80/35,05 UAH/EUR)
RUB – 0,496/0,501 UAH/RUB (с утра - 0,492/0,502 UAH/RUB, к полудню 0,498/0,502 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в долларовом сегменте в условиях тишины – реальные сделки отсутствуют.
По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что местный рынок все еще не «раскачался», демонстрируя сбалансированную торговлю единичными сделками с «плинтусовой» ликвидностью. На моменте в Запорожье действовали цены: 28,62/28,70 UAH/USD, евро - 34,80/35,05 UAH/EUR, рубль 0,498/0,502 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья сохранилась сбалансированность спроса и предложения, которая обеспечила приличную итоговую ликвидность, заслужившую как и накануне, «твердую четверку».
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Додано: Чет 18 січ, 2018 10:48
Дата: 18 января 2018 г. на 10.45
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,67/28,75 UAH/USD
€ 34,90/35,10 UAH/EUR
RUB – 0,498/0,502 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых количествах на фоне гривнедефицита и наличия отложенного клиентского спроса.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 12:10
По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что местный рынок вошел в «полосу штиля» - доминировавший с утра клиентский «принос» сменился паузой в торговле на фоне действующих цен: 28,67/28,75 UAH/USD, евро - 34,950/35,10 UAH/EUR, рубль 0,499/0,502 UAH/RUB. На моменте в городе спрос на рубль и гривнедефицит.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 17:29
Дата: 18 января 2018 г. на 17.22
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,72/28,82 UAH/USD (с утра - 28,67/28,75 UAH/USD, к полудню - 28,67/28,75 UAH/USD)
€ – 35,00/35,30 UAH/EUR (с утра – 34,90/35,10 UAH/EUR, к полудню - 34,95/35,10 UAH/EUR)
RUB – 0,499/0,503 UAH/RUB (с утра - 0,498/0,502 UAH/RUB, к полудню 0,499/0,502 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых количествах на фоне гривнедефицита и наличия отложенного клиентского спроса.
По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что местный рынок вошел в «полосу штиля» - доминировавший с утра клиентский «принос» сменился паузой в торговле на фоне действующих цен: 28,67/28,75 UAH/USD, евро - 34,95/35,10 UAH/EUR, рубль 0,499/0,502 UAH/RUB. На моменте в городе спрос на рубль и гривнедефицит.
После обеда на рынке Запорожья случился «переворот» настроения – сформировался жесткий клиентский спрос на фоне практически полного отсутствия «приноса». Это перекосило рынок, по итогам дня доминирование бидов. Но этот «перекос» не повредило итоговую ликвидность, заслужившую «четверку», повторив показатели предыдущей сессии.
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