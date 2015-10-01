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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:32
Дата: 16 февраля 2018 г.
16.28 рынок Запорожья, опт:
$ - 27,18/27,25 UAH/USD (с утра - 27,10/27,30 UAH/USD, к полудню - 27,15/27,30 UAH/USD)
€ – 33,80/34,10 UAH/EUR (с утра – 33,80/34,20 UAH/EUR, к полудню - 33,90/34,20 UAH/EUR)
RUB – 0,476/0,481 UAH/RUB (с утра - 0,473/0,483 UAH/RUB, к полудню 0,475/0,482 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах.
Понемногу в дополуденный период местный рынок начал выравниваться стараниями появившихся покупок доллара.
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о выравнивании рынка в равновесие покупок и продаж, сменившее преобладание клиентских оферов. На указанное время в городе действовали цены: 27,15/27,30 UAH/USD, евро - 33,90/34,20 UAH/EUR, рубль 0,475/0,482 UAH/RUB. Обороты пока оставляют желать лучшего.
После обеда на рынке Запорожье спрос на доллар начал нарастать, обеспечивая себе подавляющее преимущество на финише торгов.
По итогам дня обороты в Запорожье заслужили «твердую четверку», повторив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 10:58
Дата: 19 февраля 2018 г. на 10.54
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,22/27,30 UAH/USD
€ 33,75/33,95 UAH/EUR
RUB – 0,475/0,479 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания перетока оптовых партий купленной ранее на межбанке СКВ с банков в закрома «неформальных» дилеров.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 13:41
По состоянию на 13.35 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса», вынудившего их немного дисконтировать действующие цены: 27,20/27,28 UAH/USD, евро - 33,80/34,00 UAH/EUR, рубль 0,475/0,480 UAH/RUB.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 17:44
Дата: 19 февраля 2018 г.
17.43 рынок Запорожья, опт:
$ - 27,15/27,25 UAH/USD (с утра - 27,22/27,30 UAH/USD, к обеду - 27,20/27,28 UAH/USD)
€ – 33,70/33,95 UAH/EUR (с утра – 33,75/33,95 UAH/EUR, к обеду - 33,80/34,00 UAH/EUR)
RUB – 0,476/0,480 UAH/RUB (с утра - 0,475/0,479 UAH/RUB, к обеду 0,475/0,479 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания перетока оптовых партий купленной ранее на межбанке СКВ с банков в закрома «неформальных» дилеров.
По состоянию на 13.35 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса», вынудившего их немного дисконтировать действующие цены: 27,20/27,28 UAH/USD, евро - 33,80/34,00 UAH/EUR, рубль 0,475/0,480 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожье доминирование клиентского и банковского «приноса» сохранилось. Что стало главной причиной предфинишного снижения цен «американца». Запорожских валютчиков спасла оставшаяся с выходных гривня – им было чем «отвечать» на офера СКВ.
По итогам дня, несмотря на сложившийся «перекос» местного рынка в сторону «приноса», обороты заметно выросли, заслужив «пятерку» и улучшив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 10:50
Дата: 20 февраля 2018 г. на 10.44
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,10/27,20 UAH/USD
€ 33,50/33,85 UAH/EUR
RUB – 0,475/0,480 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 12:10
По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса», хотя на моменте появились покупки «американца». Действующие цены по сравнению с открытием изменились незначительно: 27,10/27,20 UAH/USD, евро - 33,55/33,85 UAH/EUR, рубль 0,473/0,480 UAH/RUB.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 17:47
Дата: 20 февраля 2018 г.
17.45 рынок Запорожья, опт:
$ - 27,05/27,15 UAH/USD (с утра - 27,10/27,20 UAH/USD, к полудню - 27,10/27,20 UAH/USD)
€ – 33,40/33,70 UAH/EUR (с утра – 33,50/33,85 UAH/EUR, к полудню - 33,55/33,85 UAH/EUR)
RUB – 0,470/0,478 UAH/RUB (с утра - 0,475/0,480 UAH/RUB, к полудню 0,473/0,480 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах.
По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса», хотя на моменте появились покупки «американца». Действующие цены по сравнению с открытием изменились незначительно: 27,10/27,20 UAH/USD, евро - 33,55/33,85 UAH/EUR, рубль 0,473/0,480 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожье доминирование клиентского «приноса» сохранилось. Что стало главной причиной заметного снижения цен «американца». В отличие от предыдущего дня, когда запорожских валютчиков спасла оставшаяся с выходных гривня, нынче обороты заметно упали, заслужив по итогам дня «тройку с плюсом».
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Додано: Сер 21 лют, 2018 10:55
Дата: 21 февраля 2018 г. на 10.50
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,95/27,05 UAH/USD
€ 33,30/33,60 UAH/EUR
RUB – 0,470/0,475 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях баланса спрос/предложение.
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