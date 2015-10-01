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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:01

Дата: 22 февраля 2018 г. на 10.54

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,05/27,15 UAH/USD
€ 33,30/33,60 UAH/EUR
RUB – 0,472/0,477 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания низколиквидного клиентского «приноса».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:15

По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня (27,00/27,12 UAH/USD, евро - 33,30/33,60 UAH/EUR, рубль 0,470/0,475 UAH/RUB).
На указанное время на рынке города сохранилось преобладание розничного клиентского «приноса».
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:45

Дата: 22 февраля 2018 г.

17.43 рынок Запорожья, опт:

$ - 27,00/27,10 UAH/USD (с утра - 27,05/27,15 UAH/USD, к полудню - 27,00/27,12 UAH/USD)
€ – 33,30/33,55 UAH/EUR (с утра – 33,30/33,60 UAH/EUR, к полудню - 33,30/33,60 UAH/EUR)
RUB – 0,471/0,477 UAH/RUB (с утра - 0,472/0,477 UAH/RUB, к полудню 0,470/0,476 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания низколиквидного клиентского «приноса».
Это настроение в паре доллар-гривня обеспечило коррекцию действующих цен.

По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня (27,00/27,12 UAH/USD, евро - 33,30/33,60 UAH/EUR, рубль 0,470/0,476 UAH/RUB).
На указанное время на рынке города сохранилось преобладание розничного клиентского «приноса».

После обеда на рынке Запорожья настроение не претерпело изменений – как заметили запорожцы, «игра шла в одни ворота», обеспечивая просадку действующих цен на фоне выросшей торговой активности.

Несмотря на сохранившийся итоговый «перекос» наличного рынка Запорожья в сторону клиентских оферов, обороты здесь в четверг заметно прибавили, заслужив «твердую четверку» и улучшив показатели предыдущей сессии.

На вопрос автора об источнике гривневого инструмента, которого в четверг понадобилось много, запорожские валютчики отшутились.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:56

Дата: 23 февраля 2018 г. на 10.54

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,00/27,08 UAH/USD
€ 33,30/33,50 UAH/EUR
RUB – 0,471/0,477 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания низколиквидного клиентского «приноса».
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