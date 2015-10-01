Курси валют у Запоріжжі

Дата: 03 марта 2018 г. на 10.40
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,70/26,80 UAH/USD
€ 32,85/33,10 UAH/EUR
RUB – 0,465/0,472 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях
Тишины и отсутствия реальных сделок.
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Суб 03 бер, 2018 10:42
Дата: 03 марта 2018 г. на 10.40
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,70/26,80 UAH/USD
€ 32,85/33,10 UAH/EUR
RUB – 0,465/0,472 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях
Тишины и отсутствия реальных сделок.
Додано: Суб 03 бер, 2018 12:09
По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «косметических» изменениях в ценах (26,70/26,80 UAH/USD, евро - 32,90/33,10 UAH/EUR, рубль 0,466/0,471 UAH/RUB). На моменте реальные сделки, даже в розничных объемах, отсутствовали.
Додано: Суб 03 бер, 2018 17:06
Дата: 03 марта 2018 г.
17.02 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,72/26,80 UAH/USD (с утра - 26,60/26,70 UAH/USD, к полудню - 26,52/26,63 UAH/USD)
€ – 32,90/33,10 UAH/EUR (с утра – 32,85/33,10 UAH/EUR, к полудню - 32,90/33,10 UAH/EUR)
RUB – 0,466/0,471 UAH/RUB (с утра - 0,465/0,472 UAH/RUB, к полудню 0,466/0,471 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях
тишины и отсутствия реальных сделок.
По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «косметических» изменениях в ценах (26,70/26,80 UAH/USD, евро - 32,90/33,10 UAH/EUR, рубль 0,466/0,471 UAH/RUB). На моменте реальные сделки, даже в розничных объемах, отсутствовали.
После обеда на рынке Запорожья прошло несколько оптовых клиентских покупок доллара на фоне мизерного розничного «приноса». Это перекосило рынок по итогам дня в сторону спроса при итоговой ликвидности на «тройку с минусом».
Додано: Пон 05 бер, 2018 10:54
Дата: 05 марта 2018 г. на 10.50
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,63/26,73 UAH/USD
€ 32,80/33,10 UAH/EUR
RUB – 0,462/0,469 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания оптового (от $20 тыс.) клиентского приноса и нехватки гривни.
Додано: Пон 05 бер, 2018 11:58
По состоянию на 11.43 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении здесь жесткого преобладания клиентского «приноса», сопровождаемого стопроцентным отсутствием покупок. Это понизило здешние действующие цены к уровню: 26,60/26,70 UAH/USD, евро - 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль 0,462/0,468 UAH/RUB.
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:57
Дата: 05 марта 2018 г.
17.55 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,45/26,55 UAH/USD (с утра - 26,63/26,73 UAH/USD, к полудню - 26,60/26,70 UAH/USD)
€ – 32,60/32,90 UAH/EUR (с утра – 32,80/33,10 UAH/EUR, к полудню - 32,80/33,00 UAH/EUR)
RUB – 0,458/0,464 UAH/RUB (с утра - 0,462/0,469 UAH/RUB, к полудню 0,462/0,468 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания оптового (от $20 тыс.) клиентского приноса и нехватки гривни.
По состоянию на 11.43 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении здесь жесткого преобладания клиентского «приноса», сопровождаемого стопроцентным отсутствием покупок. Это понизило здешние действующие цены к уровню: 26,60/26,70 UAH/USD, евро - 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль 0,462/0,468 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья ситуация не изменилась – здесь по прежнему наблюдалось жесткое доминирование клиентского «приноса», затянувшееся до самого вечера.
Это перекосило рынок по итогам дня в сторону оферов при итоговой ликвидности на «твердую четверку».
Додано: Вів 06 бер, 2018 10:37
Дата: 06 марта 2018 г. на 10.34
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,35/26,50 UAH/USD
€ 32,55/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,460/0,468 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины по части реальных сделок. Даже в розничных количествах.
Додано: Вів 06 бер, 2018 12:01
По состоянию на 11.58 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установившейся здесь равновесной торговле в паре доллар-гривня в условия баланса спрос/предложение на фоне немного изменившихся действующих цен: 26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,461/0,468 UAH/RUB.
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:20
Дата: 06 марта 2018 г.
17.18 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,30/26,40 UAH/USD (с утра - 26,35/26,50 UAH/USD, к полудню - 26,30/26,40 UAH/USD)
€ – 32,60/32,90 UAH/EUR (с утра – 32,55/32,75 UAH/EUR, к полудню - 32,50/32,75 UAH/EUR)
RUB – 0,462/0,467 UAH/RUB (с утра - 0,460/0,468 UAH/RUB, к полудню 0,461/0,468 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины по части реальных сделок. Даже в розничных количествах.
Незадолго до полудня на местном рынке стартовала сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
По состоянию на 11.58 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установившейся здесь равновесной торговле в паре доллар-гривня в условия баланса спрос/предложение на фоне немного изменившихся действующих цен: 26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,461/0,468 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья ситуация практически не изменилась – здесь по-прежнему наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж, затянувшееся до самого вечера.
По итогам вторника относительная сбалансированность спроса и предложения в паре доллар-гривня сохранилось при очень незначительном преобладании клиентских оферов. Запорожцы поставили за обороты вторничной сессии «четверку с минусом», констатировав незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.
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