Курси валют у Запоріжжі

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 07 бер, 2018 12:18
По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установившейся здесь равновесной торговле в паре доллар-гривня в условия баланса спрос/предложение на фоне немного изменившихся действующих цен: 26,15/26,30 UAH/USD, евро - 32,40/32,80 UAH/EUR, рубль 0,455/0,464 UAH/RUB.
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:31
Дата: 07 марта 2018 г.
16.30 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,25/26,35 UAH/USD (с утра - 26,10/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,15/26,30 UAH/USD)
€ – 32,50/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,80 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,80 UAH/EUR)
RUB – 0,455/0,464 UAH/RUB (с утра - 0,455/0,464 UAH/RUB, к полудню 0,455/0,464 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях жесткого доминирования «приноса».
Незадолго до полудня на местном рынке ситуация стала более спокойной, и стартовала сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установившейся здесь равновесной торговле в паре доллар-гривня в условия баланса спрос/предложение на фоне немного изменившихся действующих цен: 26,15/26,30 UAH/USD, евро - 32,40/32,80 UAH/EUR, рубль 0,455/0,464 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья установившееся равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня постепенно сменилось преобладанием клиентского «предпраздничного» приноса в розничных количествах.
Запорожцы поясняют «вечернее» повышение действующих цен преодолением проблем с клиентскими поступлениями СКВ – «принос» начал снижаться.
По итогам среды установилось доминирование клиентского предложения, однако этот «перекос» не нанес урон итоговой ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и повысившей показатели предыдущей сессии.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:43
Дата: 12 марта 2018 г. на 10.40
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,15/26,25 UAH/USD
€ 32,30/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,460 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях доминирования «приноса» оптовых партий доллара.
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