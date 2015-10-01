Курси валют у Запоріжжі

Дата: 14 марта 2018 г.
17.35 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,40/26,55 UAH/USD (с утра - 26,12/26,22 UAH/USD, к обеду - 26,20/26,30 UAH/USD)
€ – 32,60/33,00 UAH/EUR (с утра – 32,33/32,63 UAH/EUR, к обеду - 32,40/32,70 UAH/EUR)
RUB – 0,460/0,466 UAH/RUB (с утра - 0,455/0,461 UAH/RUB, к обеду 0,456/0,464 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях неагрессивного преобладания оптового клиентского спроса.
К полудню доминирование спроса в паре доллар-гривня сохранилось.
По состоянию на 12.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о поднявшихся здесь ценах с открытия до 26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,40/32,70 UAH/EUR, рубль 0,456/0,464 UAH/RUB). На моменте сохранилось доминирование клиентского спроса, вызвавшее указанный рост цен.
После обеда настроение на рынке Запорожья не изменилось – здесь по-прежнему доминировал клиентский спрос, провоцируя динамичное подорожание работавшихся валюты в это время на «копеечных оборотах»,
По итогам среды в Запорожье сохранился «перекос» в сторону спроса, который, однако, не нанес урон итоговой ликвидности, заслужившей, как и накануне, «твердую четверку».